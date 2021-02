Oppfordrer til boikott av Qatar-VM

Tromsø IL oppfordrer Norges Fotballforbund til å boikotte fotball-VM i Qatar til neste år.

Det kommer frem i en pressemelding publisert på klubbens hjemmesider fredag formiddag.

– Det hele startet med en tildeling av mesterskapet som fra flere hold ble kalt korrupt, etterfulgt av rapporter om uverdige arbeidsforhold for tilreisende arbeidere knyttet til byggingen av fasilitetene til VM, skriver klubben i meldingen.

– Dermed kan vi ikke lenger sitte og se på at mennesker dør i fotballens navn. Tromsø IL vil oppfordre Norges Fotballforbund til å gå inn for en boikott av Fotball VM 2022. Vi mener at hvis Norge kvalifiserer seg gjennom den kommende kvalifiseringen, bør vi takke nei til å reise til Qatar, skriver eliteserieklubben videre.