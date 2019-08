Det var langrenn.com som først meldte at 26-åringen fra Hokksund er innlagt på sykehus.

Ifølge en pressemelding fra Norges skiforbund fikk Fossli hjertestans mandag formiddag. Han fikk raskt livreddende førstehjelp og ble kjørt til Oslo Universitetssykehus, opplyses det.

– Sondre følges tett opp av hjertespesialister på sykehuset og har det etter forholdene bra, sier medisinsk ansvarlig Ola Rønsen i Skiforbundet som ifølge pressemeldingen selv har besøkt Fossli på sykehuset.

Har én verdenscupseier

Sondre Turvoll Fossli er på det norske sprintlandslaget. Han har én verdenscupseier, fra Ruka i 2015.

Familien opplyser i pressemeldingen at de ikke ønsker å kommentere saken.

Det vil heller ikke sprintlandslagstrener Arild Monsen, skriver han i en sms til NRK.

Glad for å være i live

Dramaet inntraff mindre enn et år etter at tidligere langrennsløper Ida Eide omkom etter å ha fått hjertestans i et mosjonsløp på Jessheim i september i fjor.

– Han er selvsagt svært glad for at han kom fra dette med livet i behold. Det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser hendelsen vil ha for videre satsing som topputøver, sier lege Ola Rønsen i pressemeldingen.