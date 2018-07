Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Denne muligheten vet jeg ikke om de får igjen. De hadde det yngste laget noensinne i en VM-kamp for England i dag. Neste gang disse skal spille i et VM igjen har de et helt annet press på seg, sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

I 1966 ble England verdensmestre, men siden det har det gått 52 år uten en VM-medalje. Mot Belgia glapp det igjen.

– Det var en ganske unik mulighet for dem og de fikk en enkel reise. Men likevel så har de overprestert, sier Torp.

Den oppfatningen er Lise Klaveness enig i.

– Tatt i betraktning hvor lite håp de fleste av oss levnet dette laget, så har de prestert utrolig godt, sier hun.

MEDALJEN RØK: En skuffet gjeng måtte se Belgia juble for bronsemedalje. Foto: Giuseppe Cacace / AFP

Raskeste belgiske VM-mål noensinne

Belgia gikk rett i strupen på England fra start, som hadde gjort fem endringer på laget fra semifinaletapet mot Kroatia. Allerede etter fire minutter kunne de gulkledde juble for ledelse.

Anført av Lukaku kontret Belgia. Kraftspissen fant Nacer Chadli på kanten, som på vakkert vis la inn til Thomas Meunier. Via kneet ordnet Paris St. Germain-spilleren 1-0, som måtte se semifinalen fra sidelinjen med suspensjon.

– Belgia kan allerede nå utropes til VMs beste kontringslag, sa Egil «Drillo» Olsen fra kommentatorplass.

Det var Belgias raskeste VM-mål noensinne og samtidig Englands raskeste innslupne mål i VM-sammenheng.

Da ikke Dier eller de andre engelske spillerne fant veien til målet åpnet det seg muligheter for Belgia.

Like før slutt spilte Kevin De Bruyne gjennom Eden Hazard. Alene med Jordan Pickford kunne kapteinen ikke gjøre annet enn å legge på til 2–0.

Seieren sikret Belgia sin beste plassering i et VM-sluttspill.

– Jeg synes vi spilte veldig bra i andre omgang, men vi klarte ikke å få et mål. Vi la press på dem, men det andre målet drepte oss. Vi ga alt, sier kaptein Harry Kane etter kampen.

2-0: Eden Hazard satte spikeren i kista og sikret bronsemedalje til Belgia. Foto: Paul Ellis / AFP

Tok grep om gullstøvelen

Før kampen ble det skrevet om duellen mellom Harry Kane og Belgias Romelu Lukaku. Kane med seks mål, mot Lukakus fire kjempet begge om den gjeve toppscorertittelen.

Halvtimen før slutt forlot Lukaku banen målløs. Det betyr at Frankrikes Kylian Mbappé og Antoine Griezmann er Tottenham-spillerens nærmeste utfordrere. Begge står med tre mål hver før morgendagens VM-finale mot Kroatia.

I forrige VM endte også vinneren av gullstøvelen med seks mål. Den gang var det James Rodríguez fra Colombia som fant veien til mål flest ganger.