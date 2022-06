Første åpne homofile qatarer angriper NFF: – Kan ikke forhandle om menneskerettigheter

Nasser Mohamed husker godt telefonen hjem til moren for syv år siden. Han hadde flyttet til USA i 2011 for å fullføre praksisen i medisin. Han visste at denne samtalen kom til å forandre livet hans.

Han hadde allerede vært gjennom sin personlige livskrise. Nå skulle han fortelle moren hvem han var, og at han aldri kom til å reise tilbake til Qatar. Han hadde ingen plan for livet i USA, men måtte bare få det til å fungere.

Da moren fikk vite at Nasser var homofil, var reaksjonen at han måtte få behandling, enten fysisk eller psykisk. Hun gikk gjennom alle stadier av sorg, fornektelse, sinne, forhandling.

Da han la på var så godt som alle bånd til hjemlandet kuttet.

– Alle som kommer ut har en risiko for å miste alt og alle. Og noen av oss gjør nettopp det. Jeg gjorde det. Jeg mistet alt, men jeg fikk et helt nytt liv som jeg aldri ville hatt. Jeg ville gjort det igjen, forteller Mohamed.

Kuttet all kontakt med hjemlandet

I Qatar er det forbudt å være homofil. Seksualitet er tabu. Ifølge BBC har ingen personer fra Qatar stått frem offentlig som homofile før Nasser Mohamed gjorde det i mai. Det er altså i det landet at fotball-VM skal spilles i november, og tusenvis av supportere skal reise til for å være med på festen.

TILBAKEMELDINGER: – De har variert fra dødstrusler til folk som sier jeg er en frelser, et bilde på en som er i ferd med å redde liv, sier Mohamed om tilbakemeldingene han har fått etter at han stod frem. Foto: Zachary Stauffer

Nasser forstod allerede rundt 10-årsalderen at han ikke var helt som de andre. I barne- og ungdomsårene tenkte han at det å stifte en familie og få barn ikke virket særlig interessant. På det tidspunktet visste han ikke hva homofili var. Først da han flyttet til USA i 2011, forstod han sin egen legning. For en muslimsk mann fra et konservativt land, var det vanskelig å håndtere situasjonen.

– Det var som å fullstendig glemme de første 20 årene av mitt liv. Jeg måtte kutte ut alt, så jeg snakket ikke arabisk på flere år. Nå er jeg i et nytt land uten noen av barndomsminnene mine, forteller han.

Siden han reiste fra Qatar i 2011, har han ikke vært tilbake. Han søkte om asyl i USA fordi han mente det var for farlig for han å reise tilbake. Søknaden ble innvilget. Derfor tar han kampen fra San Francisco.

– Akkurat nå, før VM, er søkelyset på Qatar og det er så viktig at lyset skinner på alle problemene. Asylprosessen var veldig vanskelig fordi Qatar er som en svart boks. Tingene som skjer med oss homofile er ikke blitt fortalt. Og det finnes ikke beviser på at vi blir straffeforfulgt, sier Mohamed.

FRIHET: – Det er absolutt utfordringer for LHBT+-personer her også, men likevel: Jeg lever. Jeg lever på alle mulige måter. Foto: Zachary Stauffer

NRK har fremlagt kritikken fra Nasser Mohammed for myndighetene i Qatar. Vi har også bedt myndighetene i landet om å gi sitt syn på hvordan livssituasjonen er for LHBT+-personer. De har ikke besvart våre henvendelser.

Fotballfest uten regnbueflagg

– Ta vel imot Dr. Nas Mohamed, sier en mann ikledd en blå dressjakke med perler, fargerike halskjeder og en maske rundt øynene.

Vi er på et pride-arrangement i San Francisco. Nasser er leid inn som hovedtaler på kvelden. Midt i distriktet som i USA er et symbol for LHBT-aktivisme, blir han ropt opp på scenen til stor applaus.

– Det er en ære å stå her og snakke og samtidig føle seg trygg, sier Nasser fra scenen.

Forskjellen fra hjemlandet Qatar kunne knapt vært større. Landet han måtte rømme fra og kutte alle bånd til før han turte å stå frem. Landet hvor han er kriminell for å være den han er.

Landet som har invitert hele verden til fotballfest i november.

Søkelyset ønsker han å bruke til å bedre forholdene for homofile i Qatar, og han prøver å få Qatar til å anerkjenne at det finnes homofile i landet og at det å elske hvem man vil er en menneskerett. Sånn er det ikke nå, hevder han.

LHBT-HOVEDSTAD: San Francisco var en av de første byene i USA hvor LHBT-miljøet grodde frem. Foto: Zachary Stauffer

– Regnbueflagg er så godt som ulovlig i Qatar under mesterskapet, samtidig som FIFA legger ut regnbuefarger på sin Instagram-konto under pride-måneden. Hva er det som skjer? Hvis du skal mene noe, må du virkelig mene det. Ikke bare lat som du bryr deg om menneskerettigheter og så vær med på å legitimere sportsvaskingen som skjer i Qatar, sier Mohamed oppgitt.

At Mohamed står frem som den første åpne homofile mannen fra Qatar kan få en dominoeffekt, tror Stephen Adom, daglig leder i Skeiv Verden Oslo og Viken.

– Det kan bety altfor mange. Det er sikkert mange som har kjent på de samme følelsene selv og har vært i den samme situasjonen. Det er sikkert mange som jobber i undergrunnen for å endre lovene og situasjonen. Bare å se at noen står frem, betyr mye for de som ikke tør eller er i prosessen med å stå frem, sier Adom.

Flere ganger de siste årene har FIFA lovet at homofile er velkomne til VM til vinteren. Samtidig avslørte NRK, SVT og DR for en drøy måned siden at flere VM-hoteller nektet homofile å reservere rom. Og sikkerhetssjefen i Qatar har sagt at regnbueflagg vil bli fratatt supporterne av hensyn til supporternes egen sikkerhet.

– Folk må oppleve at de ikke er kriminelle når de drar dit, og de må føle at de ikke er kriminelle i hjemmene sine. Det gjelder ikke bare i år, men alltid, sier Mohamed.

PRIDE: Nasser Mohamed var hovedtaler på et pride-arrangement i San Francisco forrige helg. Foto: Zachary Stauffer

Til angrep på NFF

Det siste er også et stikk til Norges Fotballforbund og den norske kulturministeren. I en sak i VG tidligere i år, foreslo de at den såkalte «homoloven» burde suspenderes i fire uker under VM. Det faller ikke i smak hos Mohamed. Han mener det er en arrogant holdning av NFF, og kommer med et eksempel.

– Tenk at du er i en middag og du vet at foreldrene slår barna med stokker. Det er mange som er invitert i middagen. Du går ikke dit og krever at barna ikke skal bli slått den ene kvelden, sånn at dine egne barn skal føle seg trygge. Du sier at barn ikke skal bli slått med stokker i det hele tatt.

– Så du støtter ikke forslaget?

– I 28 dager? Hva skjer etterpå? Er det greit å trakassere igjen etter 28 dager? Det bør ikke være sånn. Holdningen til menneskerettigheter bør være like hele tiden, vi må stå opp for dem og kjempe, vi kan ikke forhandle om menneskerettigheter.

Denne uken har Norges Fotballforbund (NFF) vært på besøk i Qatar. På programmet stod møter med myndighetene, VM-komiteen og arbeidere i landet. Nasser kaller det arrogant om man jobber for å suspendere homoloven kun under VM. Fotballpresidenten forstår den kritikken.

– Det er ikke bare arrogant. Det er skremmende og katastrofalt at man kommer i en slik situasjon. Selv om den settes på hold i 28 dager så vil man uansett stå i risiko for at situasjonen eskalerer. Politiet er vant til å håndtere dette som kriminalitet, sier Klaveness.

I DOHA: Lise Klaveness har denne uken vært i Doha for andre gang, blant annet for å ta opp rettssikkerhet for LHBT+-personer i Qatar. Foto: n20403

Hun er selv gift med en kvinne, og vil ikke gi opp å jobbe for LHBT-personers rettigheter i Qatar.

– Her kommer vi i en stor risikosituasjon under mesterskapet og setter miljøet under press i etterkant. Det blir viktig for alle forbund som er engasjert i denne saken, men også norske og andre myndigheter, å følge med på dette miljøet etter mesterskapet. For det vil være en enda mer utsatt gruppe, kanskje, hvis man har løftet en slik diskriminerende lov under mesterskapet, mener Klaveness.

Kulturministeren ønsker ikke å svare på kritikken fra Nasser Mohamed, men statssekretær Henrik Thune i utenriksdepartementet forklarer at Norge flere ganger har vært tydelige på menneskerettighetsbrudd i Qatar.

– Jeg forstår Mohammeds frustrasjon over situasjonen. At myndighetene velger å suspendere den såkalte «homoloven» i 28 dager, er en liten bevegelse i riktig retning. Vi er tydelige i vårt budskap om at menneskerettighetssituasjonen i Qatar må bedres. Vi må fortsette å øve påvirkning gjennom de kanaler og kontaktflater vi har. Vi har tatt opp menneskerettighetsspørsmål med Qatar både i FN-sammenheng, i ILO, i direkte dialog og kontakt med myndighetene og gjennom media, sier Thune.