– Ja, jeg kjenner igjen navnet. Thorsby.

Firedobbel Formel 1-verdensmester Vettel har akkurat fått se et videoklipp Morten Thorsby har gitt NRK for å spille av for den profilerte tyskeren.

Selv om Vettel er et av bilsportens aller største navn, en bransje man kanskje ikke først og fremst forbinder med klima og miljø, deler han Thorsbys bekymring og engasjement for planeten vår.

Vettel er nemlig en kjent miljøaktivist og snakker ofte om viktigheten av å ta vare på jordkloden.

Forrige sesong ble 34-åringen avbildet mens han gikk rundt på tribunene og plukket søppel etter et Formel 1-løp, bilder som raskt gikk verden rundt.

Thorsby sendte derfor Vettel en videohilsen da han fikk høre at NRK skulle treffe bilsport-stjernen.

I videoklippet, som du kan se under, utfordrer Thorsby den tyske stjernen til å ta miljøgrep også innenfor motorsporten:

Thorsbys melding til Vettel Ekspandér faktaboks – Hei, Sebastian. Det er veldig inspirerende å se arbeidet du gjør for bærekraft. Jeg sjekket ut nettsiden din og la merke til at du skrev at klokken tikker og at vi må finne løsninger nå for å hjelpe planeten vår. Jeg er totalt enig med deg og mener at idrettsutøvere kan bli en del av løsningen. Først med å starte med seg selv og forplikte seg til et grønt skifte, men også at utøvere kan bruke den plattformen de har for å spre denne meldingen til alle lag i samfunnet. Jeg prøver å gjøre nettopp dette med fotballspillere, der vi har lagd en gruppe av dedikerte spillere som skal bruke stemmene sine. Jeg utfordrer deg til å gjøre nettopp dette blant profesjonelle bilførere. Så håper jeg vi kan treffes i fremtiden og jobbe sammen (for miljøet).

– En utfordring til oss alle

Da NRK treffer Vettel, tar han seg god tid og hører gjennom hele videoklippet han har fått fra Thorsby.

– Ja, han gir meg en utfordring, men jeg mener det er en utfordring for oss alle. Vi bor alle på denne planeten og nyter hvor vakker den er, så det bør definitivt være det første vi står opp og kjemper for. Fremtiden vår er truet, fremtiden til de kommende generasjonene er truet, og jeg mener vi kan være en del av løsningen slik han sa, sier Vettel når klippet er ferdigspilt.

34-åringen forteller at han allerede arbeider, noe motstrøms, for at miljøkampen også skal bli et tema i Formel 1.

Han prøver blant annet å bekjempe plastikk i «paddocken», og det er forlengelsen av dette han velger å sende ballen i retur til den norske midtbanespilleren.

– Det får bli utfordringen min tilbake til Morten. Du bør jobbe for at det skal bli mindre bruk av engangs-plast på treningsanlegg og kamper, sier Vettel til NRK, og påpeker at han ofte legger merke til at det er mye plastkrus og flakser på tribunen under fotballkamper.

Det er ikke uten grunn at de idrettsutøverne to dedikerer mye av tiden sin til miljøkamp.

I høst slo FNs klimapanel fast at det ikke lenger er tvil om at mennesker endrer klimaet. I en rapport som ble omtalt som «kode rød for planeten» slås det fast at klimaendringene truer mennesker og planeten vi bor på, og at det haster å gjøre seg klar for et endret klima.

Det er lett å merke at Vettel blir engasjert når han snakker med NRK om temaet.

Til å være en verdensstjerne er det ikke et snev av travelhet å spore mens vi står og intervjuer ham.

– Mange har kanskje ikke forstått hvor mye dette haster og hvor stort problemet er, sier Vettel og sukker.

– Kan ikke forstå det

Han mener folk snart må innse at fremtiden vår er truet.

– Den er truet for alle som bor på planeten, fremtidige generasjoner, barna mine, men det er også i min egen interesse at vi fortsetter å ha den friheten og handlingsrommet vi er vant til og liker. Vi må sørge for at vi beholder dette også i fremtiden. Helt ærlig kan jeg ikke forstå at folk ikke skjønner dette, men det er en del av problemet og utfordringen.

Han påpeker at han prøver å påvirke Formel 1-industrien i riktig retning, men at det foreløpig ikke er så lett.

– Jeg prøver å påvirke der jeg kan, men i det store bildet trenger vi alle for å få bukt med dette problemet. Hele menneskeheten, enten det er idrettsutøvere, sportsfolk eller andre, må bidra sammen, sier Vettel.

Vil engangsplast til livs

Veteranen, som nå kjører for Aston-Martin i Formel 1 denne sesongen, har tidligere uttalt at han frykter Formel 1-sporten kan forsvinne helt om den ikke tar grep for å bli mer miljøvennlig.

Overfor NRK erkjenner han at det i Formel 1 er mange ting man kan sette fingeren på, blant annet at bilene fortsatt i stor grad forbrenner fossilt drivstoff og at det er enormt mye reiseaktivitet over hele verden involvert.

– Formel 1 er også et stort arrangement på lik linje som en konsert eller fotballkamp, det kommer mange mennesker for å bli underholdt, og det er helt greit. Men jeg mener man må gjøre det på en bedre måte. Vi må for eksempel bli kvitt bruken av engangs-plast som forurenser og ender opp i havene våre. Det er mye vi kan gripe fatt i med en gang. Noen ting er veldig store og åpenbare, mens andre ting også kan gjøre en liten forskjell. Jeg er overbevist om at alt bidrar, og vi må forstå at måten vi lever livene våre på akkurat nå neppe er bærekraftig om planeten vår skal overleve, sier Vettel.