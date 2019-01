Forbannede skiskytterjenter slår hardt tilbake mot Bø

I motsetning til på herresiden, ble det ingen norske pallplasser til skiskytterjentene på torsdagens sprint. For Tandrevold glapp pallplassen etter to bom på stående skyting.

– Jeg har ikke lyst til å definere meg selv som en «ræva» ståendeskytter, for jeg føler jo egentlig ikke at jeg er det, sa hun etter løpet.

Denne dagen skulle hun nemlig bevise hva hun er god for på standplass, og sette Johannes Thingnes Bø på plass etter at han uttalte at gutta ikke vil få noe utbytte av fellestrening med jentene.

– Jeg synes det var dårlig lagbygging. Vi er ett landslag, selv om vi er et dame- og et herrelag. Vi har kanskje ikke skutt like bra som gutta i år, men jeg synes ikke han skal snakke oss ned av den grunn.

– Vil ikke trene med han heller

Tandrevold får støtte av kollega Eckhoff. Hun beskriver Bø som «en sær type».

– Han er i elendig form om sommeren, så vi hadde ikke fått noe utbytte av å trene med han heller.

Både Tandrevold og Marte Olsbu Røiseland uttalte tidligere denne uken at de gjerne ville herme etter suksessoppskriften til italienerne, og ha fellestreninger med guttene. Denne sesongen har ikke herre- og damelaget hatt en eneste økt sammen.

Eckhoff sier derimot at hun ikke har noe behov for å måle seg med sine mannlige kolleger på standplass.

– Vi jentene har det veldig bra, og jeg har ikke noe lyst til å være mer med gutta, fordi jeg vet vi har et mye bedre miljø. Gutta bidrar ikke så mye, sier hun.

Hun mener at gutta har noe å lære av jentene, særlig når det gjelder å bygge hverandre opp.

– Ja, vi har godt av å matche oss med dem, men så lenge ikke Johannes vil det, så blir det for teit at vi skal ønske å trene med han.

ANGRER: Johannes Thingnes Bø sier han tabbet seg ut da han sa at skiskytterjentene ikke hadde noe å bidra med på fellestrening. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Bø legger seg flat

Når NRK gjenforteller svarene til Eckhoff og Tandrevold, er ikke Thingnes Bø overrasket. Han har allerede blitt konfrontert av sine kvinnelige landslagskolleger.

– Jeg legger meg langflat. Da jeg kom ned på hotellet etter intervjuet, skjønte jeg at jeg sannsynligvis hadde «dreti på draget».

Han forteller, til tross for uttalelsene tidligere i uken, at herrelaget absolutt har noe å lære av damelaget, og at de jentene ofte trener enda hardere enn ham, særlig om sommeren.

– De liker ikke å bli pirket på, da sier de fra og det er bra. De er beinharde og snart vil det løsne for de, det er jeg helt sikker på.