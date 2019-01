– Det de er flinke på, er å utnytte hverandre og trene sammen, jentene og guttene, sier Ingrid Landmark Tandrevold.

Selv skulle hun gjerne fulgt de italienske løpernes eksempel, men i år har ikke de norske skiskytterkvinnene trent en eneste økt sammen med herrene.

Landslagssjef Per Arne Botnan sier det skyldes at trenerne på kvinnesiden, Patrick Oberegger og Sverre Waaler Kaas, har trengt tid alene med løperne etter at de ble ansatt i mai, men at det kan bli aktuelt med fellestreninger fremover.

Men fellestreninger er ikke noe herrene tjener mye på, mener Johannes Thingnes Bø.

– Ikke så mye å bidra med

– Damene vil ha mer utbytte av det enn herrene, sier sammenlagtlederen i verdenscupen.

Thingnes Bø påpeker at han gjerne skulle lært av de italienske stjernene Vittozzi og Wierer, som er blant de aller raskeste og beste på standplass, uansett kjønn, men at de norske kvinnene dessverre ikke holder italienernes skytenivå.

TREFFSIKRE: Dorothea Wierer (t.v.) og Lisa Vittozzi skyter fortere enn de aller fleste gutta. Foto: ROBERT MICHAEL / AFP

– Vi kunne kanskje hjulpet dem til å bli bedre, men foreløpig tror jeg ikke de har så mye å bidra med til oss.

Stryningen forteller likevel at de norske kvinnene er hjertelig velkomne til å trene med dem, og at de kan dra nytte av guttas erfaringer og holdninger på standplass.

– De tenker gjerne konsekvenser. Det gjør ikke vi. Den tankegangen tror jeg damene kunne hatt godt av. Treffprosenten deres er litt for dårlig, men jeg tror de har et potensial som de ikke har fått vist helt. Hvis de da kan få yppe seg mot oss litt kjepphøye gutta, kan det hende de blir utfordret mer.

Vetle Sjåstad Christiansen tror derimot herrene har mye å lære av sine kvinnelige kollegaer, og håper på flere fellestreninger fremover.

– Vi vil jo ikke bli slått av jentene, så hvis vi møter de til dueller på trening, så tar vi oss ekstra sammen uansett hva slags nivå vi møter, sier han.

SKRYTER: Johannes Thingnes Bø forteller at Marte Olsbu Røiseland har vært med på skytetrening med gutta tidligere, og gitt dem «bank». Likevel er han ikke overbevist om at fellestrening er det beste alternativet. Foto: MARTTI KAINULAINEN / AFP

Tror på tøffere dueller

Wierer leder verdenscupen sammenlagt etterfulgt av lagvenninne Vittozzi. Når NRK snakker med dem i Ruhpolding før sprinten, forteller de entusiastisk om treningsopplegget deres.

De to har nemlig trent med Lukas Hofer og Dominik Windisch hele sommeren og også store deler av sesongen, og mener det har gjort dem tøffere på skytebanen.

– Det er perfekt trening å trene med gutta og vi har det gøy sammen. Vi har forbedret skytingen vår, og i år føler jeg meg veldig rolig og stabil i konkurranse, sier Vittozzi.

– Jeg har alltid trent med gutter, men man må være forsiktig så man ikke pusher seg for hardt og går for fort når man trener med gutta, legger Wierer til.

De norske herrene og kvinnene på landslaget i skiskyting har trent mye sammen tidligere år, men ikke i de siste sesongene. Det synes Tandrevold er dumt, samtidig som hun påpeker at det er vanskeligere å organisere fellestrening når de er såpass mange løpere på landslaget (tolv).

Marte Olsbu Røiseland sier seg enig.

– Nå er jo italienerne ganske få i forhold til oss, og sånn sett kanskje lettere for å trene sammen. Men jeg trener gjerne mer med gutta, fordi da blir det gjerne tøffere dueller på standplass.