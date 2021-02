Følte seg forrådde av eige forbund – no får utøvarane ei etterlengta unnskyldning

Det skapte sjokkbølgjer i skiskyttarmiljøet då det vart lagt fram ein granskingsrapport med svært alvorlege klagar retta mot den tidlegare IBU-leiinga. Etter funna som mellom anna antyda at eks-skiskyttarpresident Anders Besseberg var korrupt og skjulte russisk doping, fortalde Tarjei Bø at han forventa at IBU tok ansvar og beklaga overfor alle reine utøvarar.

– Eg synest IBU skal komme på bana og forklare seg og komme med ei unnskyldning til alle som har vorte halde for narr dei siste tiåra, sa Bø.

Det har han og resten av løparane no fått. I eit brev NRK har fått tak i, ber noverande president Olle Dahlin om unnskyldning på vegner av forbundet. Brevet vart sendt ein veke etter at rapporten kom, og etter at Dahlin sa de ikkje hadde tatt stilling til ein eventuell unnskyldning.

Besseberg har avvist alle skuldingar gjennom sin advokat. Nedst i saka kan du lese heile brevet frå IBU til utøvarane.

– Ein smertefull tid for idretten

I brevet skriv IBU kva dei ynskjer å gjere med informasjonen som no har komme fram. Fleire av dei som no sit i IBU-styret sat òg i styret under Anders Besseberg. Det forklarer dei med at dei ikkje hadde nokon konkrete bevis på alt som har skjedd.

I brevet, som er sendt til utøvarar, trenarar og resten av skiskyttar-familien, står det mellom anna:

PRESIDENT: Olle Dahlin tok over som president i IBU etter Anders Besseberg. Foto: Malin Jørnholt / NRK

– Det er ikkje nokon tvil om at dette er ein smertefull tid for alle som elskar sporten vår, og eg beklagar på det sterkaste at dei føler seg svikta av IBUs tidlegare leiarskap. Eg kan berre beklage på vegner av forbundet og love at vi skal bruke dette til å bli endå betre på openheit og vern av idretten i framtida.

Kommunikasjonssjef i IBU, Christian Winkler, forklarer brevet slik:

– Det var viktig for oss å beklage før vi kan sjå framover. Eg vil ikkje seie vi var pressa til å komme med ei unnskyldning, men då vi såg reaksjonane på rapporten, var det det rette å gjere. Vi må gjere det for å kunne jobbe vidare med utøvarane og resten av skiskyttarfamilien framover, seier Winkler.

Besseberg sin advokat, Christian Hjort, ynskjer ikkje å kommentere brevet som IBU har sendt ut.

Blir skulda for å lyge til utøvarane

Leiar av utøvarkomiteen i skiskyting, Clare Egan, er glad for unnskyldninga.

– Eg føler meg forrådd av Anders Besseberg og Nicole Resch (tidlegare generalsekretær i IBU, red.mrk.), seier Egan til NRK.

– Eg er takksam for at den nye presidenten har sendt ut eit brev med ei unnskyldning på vegner av den tidlegare leiarskapen. Det er godt å sjå at dei nye leiarane tek det steget og sørgjer for at dette ikkje skjer igjen. Vi fortener ei unnskyldning, legg ho til.

Egan fortel at ho er sjokkert over det som kjem fram i rapporten mot Besseberg. Der står det òg forklart korleis leiinga i IBU laug til utøvarkomiteen om korleis doping vart handtert i forbundet.

UTØVARREPRESENTANT: Clare Egan er leiar av utøvarkomiteen i IBU. Her frå då ho gjekk inn til tredjeplass på fellesstarten i Holmenkollen i 2019. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Når du ser det, er det klart det er skuffande for oss utøvarar som reknar med at leiinga skal gjere det dei kan for å verne ein rein idrett. Sjølv om det er dårlege nyheiter for meg, er det gode nyheiter at vi tok oss tid til å gjere dette og at ein skal vende alle steinar i jakta på kva som har skjedd, seier Egan.

Svenske Sebastian Samuelsson har lenge vore ein tydeleg kritikar av IBU sin jobb. Han synest det var på tide at IBU lytta til utøvarane, og setter pris på unnskyldninga.

– Kjensla mi er at dei tek det på alvor. Dei vil ikkje at det skal skje igjen, og dei vil ha dialog med utøvarane. Det er bra, seier «Sebbe».