Christiansen om Besseberg-anklagene: – Vi utøverne er de eneste som blir rammet

– Det er skremmende funn de har gjort. Det ser ut som det har vært ganske slett arbeid av IBU over tid når det gjelder systematisk juks i Russland og å prøve å forhindre det, sier Vetle Sjåstad Christiansen.

Besseberg avviser alle beskyldningene gjennom sin advokat og understreker at politietterforskning fortsatt pågår og at ingen tiltale er fremsatt.

Christiansen er tilbake i Oslo i noen dager før turen går videre til sesongens store høydepunkt; VM i Pokljuka. Han startet det som skulle være en rolig og treningsfri dag hjemme i karantene med å lese seg opp på rapporten som IBUs uavhengige granskningskomite (ERC) har utarbeidet.

– Vi som har måttet kjempe mot folk som jukser

I den over 200 sider lange rapporten rettes det alvorlige anklager mot tidligere IBU-president Anders Besseberg. Nordmannen har vært etterforsket for grov korrupsjon i tre år, og det er opp til påtalemyndigheten i Østerrike og Norge om det skal tas ut siktelse i en straffesak.

– Det er ikke sant at Besseberg «alltid tok russernes side i alle diskusjoner». Det fins ingen bevis for dette. Besseberg var dessuten kjent som en kompromissløs motstander av doping som alltid gjorde sitt ytterste for å forfølge dopingmistenkte, uavhengig av nasjonalitet, inkludert russere. Besseberg har aldri spurt om eller akseptert penger, gaver eller fått andre ytelser, hverken fra russiske tjenestemenn eller noen andre, sier hans advokat Norbert Wess til NRK.

Dette er rapporten mot Besseberg Ekspandér faktaboks Kommiteen har gjennomgått 70.000 dokumenter og elektroniske filer og gjort intervjuer med rundt 60 personer.

De har samarbeidet med Verdens antidopingbyrå (Wada) og politiet for å få tilgang til mest mulig informasjon.

Kommisjonen selv mener rapporten totalt sett beviser systematisk uetisk handling fra toppen av IBU.

Rapporten er ikke en kriminaletterforskning, men ser på bevisene rundt eventuelle brudd på idrettens regler og etiske verdier.

Besseberg er anklaget for å ha mottatt penger og gaver fra Russland for deretter å hjelpe dem med å skjule dopingprøver og hjelpe dem med å holde Russland inne i det gode selskap.

Bessebergs advokat avviser alle disse påstandene.

Granskningskomiteen mener derimot de har beviser for at Besseberg konsekvent har foretrukket og beskyttet russiske interesser, og at han ikke har hatt interesser av å beskytte en ren idrett.

– Vi utøverne er de eneste som blir rammet av dette. Det er vi som har måttet kjempe mot folk som jukser. Det er helt jævlig å prøve å slå dem som jukser, sier Christiansen.

– Ble du overrasket over det som har kommet frem?

– Vi har på en måte kjent til disse jaktturene til Besseberg i lang tid. Det var ingen overraskelse at han var glad i å jakte, men jeg er overrasket over måten det har skjedd på. At ting som det har blitt brukt til å tie han.

Kommisjonen bak rapporten mener mye tyder på at Besseberg ble «kjøpt» av russiske ledere med gratis prostituerte, luksusklokker, ferier og jaktturer i Russland, men ikke funnet konkrete beviser på at slik korrupsjon har funnet sted.

MANGEÅRIG PRESIDENT: Anders Besseberg var det internasjonale skiskytterforbundets første president og satt fra 1993-2018. Foto: Heiko Junge / NTB

Mistenker «litt godtroende, norsk naivitet» fra Besseberg

Christiansen sier det er spesielt trist å høre anklagene fordi han mener Besseberg har gjort en kjempeinnsats for å gjøre skiskyting til en populær internasjonal idrett og at den norske 74-åringen har vært «helt rå på kommersialisering av idretten».

– Det er kjipt at han har rotet seg opp i dette. Jeg føler ikke det er direkte korrupsjon, men lukking av øyne og kanskje litt godtroende, norsk naivitet, sier Christiansen.

Norges Skiskytterforbund skriver i en pressemelding at de er rystet over innholdet som fremkommer i rapporten og ber IBU ta et oppgjør med fortiden og bli mer åpne.

De påpeker at granskningskomiteen har gjort et omfattende og imponerende arbeid. Det samme mener Christiansen, som forklarer at komiteen presenterte seg for utøverne for en stund tilbake.

– Det ser ut som kommisjonen har gjort en «heidundranes» innsats. Vi har fått noen e-poster på veien om at vi kan stole hundre prosent på dem, at alt vi sier er konfidensielt. Vi hadde møte med dem i fjor i Oberhof hvor de presenterte seg og sa de skulle gjøre en skikkelig jobb, og det de presenterer her ser ekstremt grundig ut, sier han.

Skiskytteren sier han hele tiden har hatt tillit til IBU og den jobben forbundet gjør, og at han ikke hadde giddet å drive med skiskyting om ikke. Nå føler han IBU langt på vei har ryddet opp i egne rekker.

– Jeg føler at vi har et godt forhold til IBU nå. Og at det er veldig åpenhet om ting som kan bli bedre. De er mer transparente, mottagelige for konstruktiv kritikk og det føles som alle nasjoner og utøvere er like mye verdt.