Fifa og Qatars fotballforbund vil ikke svare på spørsmål om kvinnefotball

NRK har i samarbeid med SVT, DR og ARD stilt Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) en rekke spørsmål om hva de tenker om Qatars arbeid med kvinnefotballen i landet.

Fifa lovet at de skulle komme tilbake med svar snarest mulig. Men tre måneder og en rekke påminnelser senere har forbundet fremdeles ikke svart.

TAUSE: Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har ikke svart på gjentatte henvendelser om Qatars kvinnelandslag. Her Fifa-president Gianni Infantino. Foto: Lujain Jo / AP

Dette er noen av spørsmålene vi stilte:

«Mener Fifa at Qatar har lykkes med å løfte kvinnefotballen?»

«Hvordan vil Fifa beskrive situasjonen for kvinnefotball i Qatar?»

«Har Fifa ettergått at arrangørene i Qatar har levd opp til løftene de ga om kvinnefotball da de ble tildelt mesterskapet?»

I Fifas strategi for kvinnefotball skriver de at alle medlemsland i 2022 skal ha «godt utarbeidede strategier for kvinnefotball», men Fifa har likevel ikke svart på spørsmålene vi har stilt dem.

«Siden det første offisielle verdensmesterskapet for kvinner i 1991 har samtlige arrangører hatt et kvinnelandslag. Frem til nå. Hva tenker Fifa om det?»

«Mener Fifa at det burde være et krav for en VM-arrangør at de både har et landslag for kvinner og menn?»

«Har Fifa nådd målsetningen om at alle medlemsland i 2022 skal ha en «godt utarbeidet strategi for kvinnefotball»?»

«Hvor mange medlemsland har en slik strategi?»

«Mener Fifa at Qatar har en slik strategi?»

Startet landslag i 2010

For Qatars del startet det lovende da de dannet et kvinnelandslag året de ble tildelt VM.

Men 12 år senere har kvinnelandslaget mer eller mindre forsvunnet.

«Ikke vårt ansvar», svarer Qatars fotballforbund om den saken.

NRK og de nevnte kanalene skrev i helgen om «landslaget som forsvant». Siden 2014 har ikke det qatarske kvinnelandslaget spilt en eneste offisiell kamp.

– Fotball er for alle. Og det er ufattelig synd når det skal være et så stort mesterskap i et land som Qatar. Så, jeg kan være helt ærlig: dette synes jeg ingenting om, sa Norges landslagskaptein Maren Mjelde til NRK om det manglende qatarske kvinnelandslaget.

Seriespill i én måned

Qatars fotballforbund har heller ikke, til tross for løftene i forbindelse med VM-søknaden, en fullverdig hjemlig liga. «Ligaen» deres spilles bare over én måned, der seks lag spiller fem kamper hver på to ganger 35 minutter.

NRK har i samarbeid med nevnte kanaler vært i kontakt med Qatars fotballforbund for å stille spørsmål om dette. De fraskriver seg ansvar og henviser til Qatars komité for kvinneidrett.

Vi fikk avtalt et intervju med komiteens talsperson, men uken før vi skulle reise til Qatar ba de om at vi sendte spørsmålene vi ønsket å stille på forhånd. Én dag etter vi sendte spørsmålene avlyste de intervjuet.