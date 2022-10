Landslagsspillere reagerer på NRK-funn: – Utrolig dårlige signaler

– Fotball er for alle. Og det er ufattelig synd når det skal være et så stort mesterskap i et land som Qatar. Så, jeg kan være helt ærlig: dette synes jeg ingenting om, sier landslagskaptein Maren Mjelde til NRK.

Hun har nettopp fått fortalt om NRK, SVT og DRs jakt på det qatarske landslaget i fotball. En jakt som knapt førte oss nærmere å finne et kvinnelandslag fra VM-vertskapet.

– Det er selvfølgelig trist, og det som skjer i Qatar settes det mange spørsmålstegn ved. Nå er det jo engang slik at det skal være VM der og så håper jeg på sikt at både menneskerettigheter og at respekten for hverandre kan bli bedre og bedre. Og jeg håper på sikt at kvinnene blir respektert på samme måte og får spille for landet sitt de og, sier Vilde Bøe Risa, på det norske landslaget, til NRK.

TRIST: Vilde Bøe Risa synes lite om at det ikke finne noe kvinnelandslag i Qatar og håper på endring. Foto: Annika Byrde/NTB / NTB

– Utrolig dårlige signaler

Da VM-arrangøren fikk tildelt mesterskapet i 2010, lovte de at de skulle satse på kvinnefotball. Det qatarske landslaget for kvinner ble opprettet samme år.

Fifa har lovet det samme, at samtlige medlemsland skal ha omfattende planer for kvinnefotball innen utgangen av 2022.

Men i dag, 12 år etter at Qatar fikk VM, er faktum at landslaget ikke har spilt en eneste offisiell kamp siden 2014. De finnes ikke på Fifa-rangeringen. Og selv om noen kvinner spiller fotball i Qatar er det vanskelig å finne beviser på at Qatar og Fifa har holdt hva de har lovet.

PROFIL: Kosovare Asllani. Foto: Rui Vieira / AP

– Det er utrolig dårlige signaler ettersom herre-VM skal holdes der. Det er jo hele menneskesynet der som burde endres, men er det et krav fra FIFA at de skal ha en dame-system, og det er regler som ikke følges, så er det åpenbart er et stort problem. Det må løses. Jeg synes er et uforståelig hvordan man kan la det passere, sier Kosovare Asllani på det svenske landslaget.

– Ufattelig viktig

Det har altså ikke lykkes NRK, DR og SVT å spore opp og få snakket med det qatarske landslaget.

Ved enkelte anledninger har riktignok en gruppe kvinnelige spillere dukket opp i landslagsdrakter. Senest i november, da de spilte en treningskamp mot Afghanistan.

Asllani får støtte av Mjelde.

– Det gir ingen gode signaler. Nå vet jeg at det er annen kultur og andre regler, men forhåpentligvis kan det bli en endring på det.

– Hvor viktig er det med kvinnelige forbilder på landslag?

– Det er ufattelig viktig. Og det blir det bare mer og mer av. Da jeg var yngre var det mange som spilte fotball, men vi fikk liksom ikke sett de på samme måte som herrespillere. Men nå blir vi vist mer, vi har en større stemme, og det handler om å ta den, svarer Mjelde.

– Ergerlig

Også i Danmark, som er det eneste nordiske landet som er kvalifisert til VM i Qatar i november, reagerer landslagsspillere.

– Det er meget ergerlig. Det er ergerlig at det ikke er et kvinnelandslag, sier Danmark-profil og landslagsspiller Pernille Harder.

NRK har gjentatte ganger kontaktet fotballforbundet i Qatar (QFA) for å gjøre et intervju med dem om kvinnelandslaget. De har henvist NRK videre til Qatars kvinnesportskomite (QWSC), som arbeider for å øke antall kvinner i idrett i Qatar. QWSC ønsket først å stille til intervju, men trakk seg da de fikk se spørsmålene vi skulle stille.

KLAR I TALEN: Harder er skuffet over mangelen på et kvinnelandslag i fotball i Qatar. Foto: Alessandra Tarantino / AP

– Når man ser kvinnefotball i Europa være i fremgang, kan det ikke virke konservativt at man ikke har et kvinnelandslag i et land?

– Selvfølgelig gjør det det. Det er det, men det er dessverre det man ser med kvinnefotball. Der er noen nasjoner hvor det går veldig går hurtig, noen hvor det går hurtig og noen hvor det går langsomt. Og så er dessverre noen nasjoner som ikke har noe kvinnelandslag, sier Harder.