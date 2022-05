Fifa truer VM-hotellene med å bryte kontrakten

– Hoteller, i likhet med alle andre som yter service i forbindelse med VM og som ikke overholder de høye standardene fastsatt av arrangørene, vil få sine kontrakter terminert, skriver en talsmann fra Fifa i en e-post til NRK, SVT og Danmarks radio.

Torsdag avdekket NRK, SVT og DR at flere VM-hoteller nekter homofile å bestille rom. Over en fjerdedel av hotellene anbefalte at homofile ikke viser sin legning mens man er i Qatar.

Det var hotellene The Torch Doha, Magnum Hotel & Suites Westbay og Wyndham Grand Regency som nektet homofile adgang.

Dette svarte hotellene. Flere av de grå hotellene har vi hatt dialog med, men til tross for gjentatte spørsmål på telefon og e-post, har de ikke svart på om de tillater homofile gjester.

Etter at saken ble kjent, og Fifa har fått vite hvilke hoteller det er snakk om, har forbundet vært i kontakt med Qatars VM-komite.

Fifa garanterer at de nevnte hotellene «nok en gang blir gjort oppmerksom på våre strenge krav om at alle gjester er velkomne på en ikke-diskriminerende måte». Fifa skriver videre at VM-hotellene vil bli overvåket og evaluert gjennom revisjoner og inspeksjoner.

Slik har vi undersøkt VM-hotellene Ekspandér faktaboks I slutten av mars hentet vi ut en oversikt fra VMs offisielle nettside over hoteller til mesterskapet.

Vi kontaktet samtlige 69 hoteller, enten via mail eller telefon.

Vi utga oss for å være enten en svensk eller norsk mann som nettopp hadde giftet seg med en mann og skulle på bryllupsreise. I mailen skrev vi at vi hadde hørt at det kunne være noen utfordringer knyttet til å være homofil i Qatar, og vi lurte derfor på om det var greit å bo på deres hotell.

NRK, SVT og DR brukte falsk identitet da vi kontaktet hotellene. Det gjorde vi for å sikre et troverdig svar. Hotellene som svarte nei til homofile, er i ettertid kontaktet på nytt med vår faktiske identitet.

Blant hotellene som har svart nei, har ett svart på mail. De to andre har svart på telefon. I begge tilfellene hvor hoteller har svart på telefon, har vedkommende konferert med kolleger/overordnede før vi har fått svar.

Akkurat nå er det ikke mulig å bestille hotell i Qatar under VM uten å ha en kampbillett. Derfor har vi spurt hotellene om å komme på bryllupsreise på en uspesifisert dato.

– Hvorfor tro på dem?

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt setter et stort spørsmålstegn bak om Fifa faktisk vil følge opp saken.

– Gi meg én grunn til at vi skal tro på dem? Hva har Fifa egentlig oppnådd på rettighetsfronten i Qatar de siste 11 årene? De har hatt en unik mulighet til å påvirke uten å ha vist interesse overhodet til å bruke den. De har lovet, senest Gianni Infantino (Fifa-president, journ.anm.) i april, at sikkerheten for LGBT+-personer skal garanteres og har åpenbart ikke gjort noe som helst for å forankre dette i arrangørnasjonen, sier Saltvedt.

Saltvedt tviler sterkt på at det blir reelle følger for VM-hoteller som sier nei til LHBT+-personer.

KRITISK: NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Foto: ALEM ZEBIZ / NRK

Han tror uttalelsene er et forsøk på å midlertidig dempe kritikk.

– Ingenting kommer til å endre seg. Ingen med annen legning enn den approprierte heterofilien kommer til å føle seg velkomne eller trygge noe som helst sted i Qatar, som kommer til å arrangere et VM for de utvalgte og kun dem. Med Fifas velsignelse, sier Saltvedt.

– Dypt bekymringsverdig

Danske Stanis Elsborg er senioranalytiker i Play the Game, som har fulgt Fifa tett i en årrekke.

Han håper Fifa følger opp hotellene, men:

– Man kan jo være i tvil når man er så tett på VM og man ikke har kontroll på et så alvorlig tema. Fotball skal være for alle, men når man ikke har kontroll på dette, så sår det tvil før VM-sluttspillet. Jeg er bekymret for om man får kontroll på disse tingene. Jeg synes det er dypt, dypt bekymringsverdig. Vi må håpe at de får det i orden – heller i går enn i morgen, sier Elsborg til NRK.

Samtidig påpeker Elsborg at saken reiser andre spørsmål for ham.

– Hvordan kommer det til å være generelt når VM-sluttspillet finner sted? Det skal være adgang på de hotellene som Fifa anbefaler, men jeg lurer på hvordan det blir for folk med annen seksuell orientering når VM er i gang og man skal kysse en med samme kjønn, sier dansken.