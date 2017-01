Det er én måned til VM starter i skiskytter-VM i østerriske Hochfilzen. Etter fredagens sprint for kvinnene, hvor Marte Olsbu ble beste norske på 24. plass, ser det mørkt ut for skiskytterlandslaget en drøy måned før det braker løs.

Samtidig er Norges beste skiskytter, Tiril Eckhoff, hjemme i Norge på grunn av sykdom.

Situasjonen bekymrer NRKs skiskytterekspert, Halvard Hanevold.

– Resultatene er ikke bra nok. Vi har Marte Olsbu som beste norske på en 24. plass. Det er ikke bra nok, forteller Hanevold til NRK.

– Ser du på løpet i dag er det grunn til bekymring. Nå mangler vi Tiril slik at vi viser at vi er litt sårbare, fortsetter han.

– Vi har en plan

Hele 15 nasjoner var bedre enn Norge på fredagens sprint. Norges beste kvinne fredag deler likevel ikke Hanevolds bekymring.

HAR PLANEN KLAR: Landslagskvinnenes skytetrener, Joar Himle, forsikrer at de har lagt en plan for å finne formen til VM. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Jeg er ikke bekymret for formen. Det er første rennet nå etter jul og jeg håper på stigning utover i januar, sier Olsbu til NRK.

Det gjør heller ikke landslagskvinnenes skytetrener, Joar Himle.

– Vi har lagt en plan, og den skal vi følge, forsikrer han.

Han mener det norske laget er i angrepsposisjon før VM.

– Det ser litt tynt ut nå som Tiril ikke er her., men de er ikke i så gal form. Men det er ting å ta tak i, sier Himel.

– Skadeskutt lag

Resultatene er litt bedre på herresiden. Emil Hegle Svendsen ble nummer syv på torsdagens sprint, uten at resultatene skremmer konkurrentene nevneverdig.

Også der er flere utøvere plaget med sykdom. Tarjei Bø var helt slått helt ut denne sesongen og måtte avlyse det varslede comebacket i Oberhof. Johannes Thingnes Bø måtte torsdag reise hjem på grunn av sykdom, mens Svendsen ble syk før jul og måtte stå over renn da.

Også det bekymrer Hanevold.

– Det er ikke noen ideell situasjon. Det er heller ikke noen ideell situasjon at vi ikke har Johannes her nå, vi har ikke Tiril, vi har ikke Tarjei heller. Det er et litt skadeskutt lag, men vi får håpe nå at de kommer bedre resultater utover i Rupholding og Anterselva, forteller NRKs skiskytterekspert.