Fekk sjansen på øvste nivå – så kom hetsen: – Mange stygge ord

Norges Skiskytterforbund veit at dei sit på eit spesielt talent i Johan-Olav Smørdal Botn, og under verdscuphelga i Oberhof i januar tok dei eit for mange overraskande val:

Ut med stjerneutøvaren Vetle Sjåstad Christiansen, inn med ferskingen Botn.

Debuten gjekk ikkje som ønskte. 24-åringen bomma, bomma og bomma, og i forvirring og fortviling presterte han å gå ei strafferunde for mykje.

Då kom også hetsen frå norske skiskyttarfans.

– Eg fekk eit par meldingar der. Eg trur Sjåstad er veldig populær blant dei «hardcore» skiskyttarsupporterane. Det var nokon som var komiske, men det var ei spesiell erfaring, fortel Botn.

– Korleis var det?

– Det er så usakleg det dei kjem med, så det går ikkje innpå meg.

Sjå verdscup, sprint menn på NRK1 fredag kl. 17.40.

«Mange stygge ord»

«Mange stygge ord» er oppsummeringa hans av innhaldet i innboksen etter verdscupdebuten.

TALENTFULL: Johan-Olav Smørdal Botn. Foto: Geir Olsen / NTB

Rennet i Oberhof tatt i betraktning, var det derfor ekstra herleg å svare på tiltale da sjansen baud seg igjen. Førre helg var han tilbake i verdscupen under renna i Soldier Hollow i USA.

Der klinka nordfjordingen til med ein knallsterk 3. plass på sprinten med seint startnummer. Botn har vore totaldominerande i IBU-cupen denne sesongen, men nå fekk han bevist at han kan hevde seg på eit enda høgare nivå.

– Det er morosamt å vise at eg faktisk kan å skyte, for det var mange av dei meldingane som handla om skytinga, fortel han.

– Eg klinka til og tok sjansen da eg fekk han. Det er eg fornøgd med.

Les også Sverger til «Ingebrigtsen-trening» – NRKs ekspert kommer med advarsel

Forbundet fekk reaksjonar

Den sterke prestasjonen fekk mykje merksemd – denne gongen med positivt forteikn. Men det var ikkje berre pallplassen folk snakka om i etterkant. Også det glosefylte intervjuet med TV 2 etter rennet har lagkameratane bite seg merke i.

– Eg fekk nokre meldingar på det: «Aldri gi den mannen medietrening», gliser Endre Strømsheim, som tilhøyrer rekruttlandslaget saman med Botn.

LAGKOMPIS: Endre Strømsheim. Foto: NTB

«Første pallplass, og fy f**n eg måtte jobbe for det. Satan. Ahh. Det var det seigaste løpet i historia», var det første som rann ut av Botn etter målgong.

Reaksjonane lét ikkje vente på seg, ordbruken blei for mykje for enkelte. Kommunikasjonsansvarleg i skiskyttarforbundet, Emilie Nordskar, bekreftar at dei fekk nokre mailar etter intervjuet.

Bodskapen: Gratulerer så mykje med suksessen, Botn, men det blei litt vel mykje banning.

Sjølv hadde han nærast «blackout», og hugsar ikkje kva han sa.

– Det var eit seigt løp, og så er eg ikkje den flinkaste til å tenke meg om når eg er i intervjusona. Eg sa sikkert mykje dumt og mykje smart, seier Botn, som ikkje lovar bot og betring i språkbruken.

– Det er det berre å bli vant til. Eg har så dårleg ordtilfang, så eg tyr til banning når eg ikkje har noko anna å seie. Sånn er det berre, gliser han.

Hvem er NRKs nye ekspert? Du trenger javascript for å se video.

Nye sjansar ventar

Denne veka har skiskyttarane bevega seg vidare til Canmore i Canada. Nye renn og nye moglegheiter ventar.

Det gjer forhåpentleg også nye, norske gledesintervju, og lagkameratane vil ha Botn akkurat slik han er.

– Intervjuet er slik vi vil ha det på rekruttlandslaget: Ærleg og snakke med dei kjenslene vi har. Vise idrettsglede, det er fantastisk, seier Vebjørn Sørum.

Og Botn kjem ikkje til å bruke unødvendig mykje tid på hetsen.

– Eg prøver heller å prestere bra for dei som liker at eg presterer bra. Det er ein negativ spiral å bruke tid på dei meldingane og dei folka, meiner han.