NRKs ekspert overrasket etter uttak – Sjåstad Christiansen vraket

Norges Skiskytterforbund har ikke funnet plass til Vetle Sjåstad Christiansen for verdenscuprunden i tyske Oberhof rett etter nyttår.

– Det er veldig tøffe tak i toppen for herrene akkurat nå. Selv om flere løpere har enormt sterke prestasjoner bak seg så langt i vinter, er det ikke en sikker inngang til verdenscupen slik ting ser ut nå, sier landslagssjef Per Arne Botnan i en pressemelding.

31-åringen startet sesongen med sykdom og måtte stå over åpningen på Sjusjøen, men slo tilbake og avsluttet verdenscuprunden i Östersund med å bli nummer tre på jaktstarten.

PÅ PALLEN: Vetle Sjåstad Christiansen sikret seg en pallplass på jaktstarten i Östersund, bak Philipp Nawrath og Sebastian Samuelsson. Foto: AP

Det er Christiansens eneste pallplass så langt i sesongen – men likevel er han nummer sju i verdenscupen sammenlagt.

– Jeg er veldig overrasket, for eliteløperne har vært favorisert mange ganger. Det har nesten vært umulige å komme inn på verdenscuplaget, spesielt ble det vist med Endre Strømsheim før jul i fjor. Da skulle Tarjei Bø vært tatt ut, men det skjedde ikke, sier NRKs ekspert, Ola Lunde.

– Fikk opp øya

Christiansen har gått over 200 verdenscuprenn og vært en fast del av elitelaget siden 2018.

Nå erstattes han av rekruttlandslagsløper Johan-Olav Smørdal Botn. 24-åringen har vært på pallen i alle de ni rennene i IBU-cupen, og har seks seire, en av dem på blandet stafett.

STERK i LØYPA: Johan-Olav Botn ble nummer 10 under langrennsløpernes sesongåpning på Beitostølen i november. Foto: NTB

– Det er helt riktig at han får sjansen. Det kan han kanskje takke tyske Philipp Horn for, fordi han kom rett fra IBU-cupen og dundret inn til en fjerdeplass på sprinten i Sveits. Det har vært litt snakk om at nivået på IBU-cupen ikke har vært høyt nok til å prestere på toppnivå i verdenscupen, men da tror jeg noen i trenerteamet fikk opp øya, mener Ola Lunde.

Uttak verdenscupen skiskyting, Oberhof 4.-7. januar Ekspander/minimer faktaboks Menn Johan-Olav Smørdal Botn (Stårheim IL) Johannes Thingnes Bø (Markane IL) Tarjei Bø (Markane IL) Johannes Dale (Fet Skiklubb) Sturla Holm Lægreid (Bærums Skiklub) Endre Strømsheim (Bærums Skiklub) Kvinner Juni Arnekleiv (Dombås IL) Karoline Erdal (Førde IL) Marthe Kråkstad Johansen (Bossmo&Ytteren IL) Karoline Offigstad Knotten (Vingrom IL) Marit Ishol Skogan (Steinkjer Skiklubb) Ingrid Landmark Tandrevold (Fossum IF)

– Botn er en svært sterk og spennende løper, og har prestert på øverste nivå i IBU Cup. Derfor får han prøve seg i verdenscupen. Da må noen dessverre vike. Det er brutalt – også for oss som gjør uttaket, forklarer landslagssjef Per Arne Botnan.

Sju ulike norske skiskytterherrer har vært på pallen i år, og seks av dem er topp sju i sammendraget. Makskvoten er på seks utøvere per kjønn, noe Vebjørn Sørum fikk lide for under prøve-VM i Lenzerheide.

STERKT LAG: Norge hadde fem utøvere topp seks på fellesstarten, siste renn før jul. Foto: AFP

– Vrakingen av Vetle viser godt hvor høyt nivået er i norsk herreskiskyting nå, fastslår Lunde.

Christiansen er derimot allerede forhåndsuttatt til verdenscupen i Ruhpolding 10.–14. januar, og dermed vil en av de Oberhof-klare løperne da gå ut av laget.

På kvinnesiden er det også én endring. Marthe Kråkstad Johansen måtte stå over rennene i Lenzerheide, men er nå tilbake, mens Emilie Kalkenberg er ute av troppen.