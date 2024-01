Norsk komet med utrolig tabbe – gikk én strafferunde for mye

– Gikk en strafferunde for mye. Samme det vel. Er jo bare jaktstart i morgen, skriver en selvironisk Botn på treningsappen Strava etter fredagens sprint.

Botn vant fem av åtte individuelle renn i IBU-cupen før jul, hvor han spesielt har vist seg frem med imponerende fart i løypa.

I verdenscupdebuten i Oberhof hadde han også raskeste langrennstid, men fire strafferunder gjorde veien til en topplassering vanskelig. Spesielt vanskelig ble det da han faktisk endte opp med å gå fem strafferunder.

Det var på den første skytingen at uhellet var ute for Botn. 24-åringen bommet på tre av fem skudd, men gikk altså fire strafferunder.

– Jeg vet ikke hva som skjedde der. Jeg trodde selvsagt jeg gikk tre, men tydeligvis tok jeg feil, forteller han til NRK.

AVSLØRTE: Johan-Olav Botn fortalte selv om blemmen på Strava. Foto: Skjermdump

– Det var jo kanskje den verste strafferunden å gå en ekstra i også, for å si det sånn, legger Botn til, og sikter til at det var svært bløtt i løypa.

– Ble akutt nervøs

Han fikk en bom på stående skyting også, og kom i mål ett minutt og 31 sekunder bak vinner Benedikt Doll, på en 26.-plass.

– Det var en liggserie som virkelig ødela skikkelig for løpet mitt. Jeg følte jeg hadde kontroll helt til jeg skulle legge meg ned. Plutselig ble jeg akutt nervøs og spent. Det var en skikkelig dårlig forutsetning for å skyte bra, sa Botn til NRK like etter målgang.

I RUNDEN: Botn fikk tre bom på liggende skyting, men gikk fire runder i den våte strafferunden i Oberhof. Foto: Hanne Skjellum / NRK

For Botn er rennene i Oberhof svært viktige for å få sjansen i verdenscupen videre denne sesongen. En slags trøst var det dermed i at han hadde raskeste langrennstid. Tiden i strafferundene telles ikke i total løpstid.

– Det er jo litt rått i tenke på at dersom jeg skyter bra nok så er det ingen som slår meg, sier han.

Botn imponerte mange under sesongåpningen i langrenn på Beitostølen, da han ble nummer 10.

– Det er bare greit å få det bekreftet, at jeg er på det nivået som jeg tror jeg er på. Jeg tror jeg kan gå ganske mye fortere hvis jeg får forhold som er mer tilrettelagt for meg, og ikke et så raskt føre, forteller verdenscupdebutanten.

Får støtte av Northug

TV 2s ekspert, Petter Northug, flirte da han så feilen fra den norske skiskytteren.

– Hadde det vært en pallkamp, så hadde det vært verre, da hadde det vært skuffende. Men nå tror jeg han ser litt humoren i det, og det ser sånn ut på Strava også, mener den tidligere langrennsstjernen til NRK, og legger til:

EKSPERTER: Petter Northug (t.h.) og Tiril Eckhoff er med TV 2 som eksperter på skiskyting. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Jeg kommer ikke til å mobbe ham for det, for jeg hadde sikkert gjort det samme selv. Han har beste langrennstid i dag, og det er et utgangspunkt han må ta med seg inn i morgen. Han er virkelig god her, og Birxsteig passer ham bra, så jeg tror han blir en farlig mann hvis han treffer noen riktige rygger.

For lørdag er det duket for jaktstarter i Oberhof.

– Slik som jeg ser det, så er vi en ganske god gjeng akkurat rundt meg, med Horn og Giacomel. Folk går som regel jævlig fort på den første runden, så det er bare å henge med på det toget som går. Og så vet jeg at jeg går fortere enn de fleste. Alt er jo mulig. Jeg skal bare angripe, lover Botn.