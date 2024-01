Flere av rekruttløperne har imponert i starten av årets skiskyttersesong: Vebjørn Sørum tok karrierens første pallplass på sprinten i Östersund, mens Endre Strømsheim fulgte opp med en andreplass i Lenzerheide. Johan-Olav Botn har vært på pallen i alle renn i IBU-cupen og får nå verdenscupdebuten.

De gir en annerledes treningsfilosofi mye av æren.

– Det er jo litt utradisjonelt, innrømmer Sørum.

– Vi har søkt kompetanse utenfor skimiljøene i Norge, forteller Strømsheim.

Inspirert av Ingebrigtsen-familien

For «rekruttgutta», altså laget på nivået under elite, trener i tillegg til store mengder også regelmessige dobbel terskel-økter. Det vil si at de to ganger i løpet av én dag trener halvhardt, i såkalt intensitetssone 3, – en treningsmåte gjort spesielt kjent av Ingebrigtsen-brødrene.

FELLESSKAP: Endre Strømsheim sammen med trener Anders Øverby. Hele rekruttlaget bor og trener på Lillehammer. Foto: Hanne Skjellum / NRK

– Det er selvfølgelig det alle tenker på og det media vil skrive om, for det er på en måte «deres» oppskrift. Men det er veldig mange andre som gjør det også, sier Sørum.

– Både jeg og gutta har jo sett «Team Ingebrigtsen» på TV og sport er mer tilgjengelig enn noen gang, så man blir jo påvirket. Men jeg vi si at det er inspirert av både friidrett, triatlon, sykkel. Det er mange flinke folk vi diskuterer med der, forklarer rekrutt-trener Anders Øverby.

Til sammenligning trener de fleste andre i skiidrettene noen intervalløkter i uka, men mindre på mellomhøy intensitet, altså dobbel terskel. Laget startet med denne type trening før forrige sesong, og følte det raskt ga resultater i løypa.

– Jeg tror det er fordi vi er robust godt trente, så grunnlaget er ganske sterkt. Når vi kjører dobbel terskel, så får vi inn to ekstra hardøkter i uka. Når kroppen tåler det og responderer bra på det, gjør jo flere minutter i høy sone at man blir bedre, sier Sørum.

– Vi har troa på at den type trening utvikler oss veldig bra fysiologisk. Og ved å dele opp økta i to, så kutter vi restitusjonstiden veldig mye og kan få et større volum på dagen totalt, forteller Strømsheim.

VISTE SEG FREM: Johan-Olav Botn viste kapasiteten i løypa da han ble nummer 10 i langrennsløpernes sesongåpning på Beitostølen. Foto: NTB

Han har tilbrakt jula i italienske Livigno sammen med Sørum, Botn og Mats Øverby, og det er blitt mye trening – med flere skiturer på rundt 100 kilometer. Noe som ikke er uvanlig for flere av rekruttgutta.

– I skiskyttersammenheng trenger jeg ganske mye, mellom 100 og 130 timer i måneden. Spesielt Endre og jeg har pusher hverandre, avslører Botn.

Det har vært mange, og lange skiturer på flere av de norske skiskytterne under høydeopphold i Italia i jula. Foto: Skjermdump Strava Foto: Skjermdump Strava Foto: Skjermdump Strava

Alt måles

For å være sikre på at det ikke blir for mye av det gode, gjør de i intensitetsmålinger på hver eneste økt. Slik kan de sammenligne og holde kontroll på mengde og hva utøverne tåler. Treneren har full oversikt og kan dermed fange opp om det blir for mye, for så gjøre justeringer i treningen.

– Vi er veldig presise og det tror jeg er viktig for at vi faktisk skal kunne trene sånn vi gjør. Det er viktig å gjøre seg erfaringer på hvordan kroppen reagerer, spesielt i etterkant av dobbel terskel. Hvor lang tid du trenger før du er klar for en ny sånn bolk, forklarer Øverby, og understreker at de også har andre type treningsøkter.

ENDELIG: Endre Strømsheim jublet for sin første individuelle pallplass i verdenscupen i Sveits. Foto: Gian Ehrenzeller / AP

– Med målinger og notater blir det mindre føling og mindre tilfeldigheter, og det tror jeg er viktig, sier Strømsheim, som selv er inspirert av skøytestjernen Niels van der Poel og følger et eget opplegg med veldig mye mengdetrening på siden.

Johannes Dale-Skjevdal var en del av rekruttlaget forrige sesong. Han bekrefter at elitelaget tenker annerledes.

– Jeg har jo vært med på det kjøret der, og det er veldig spennende, og det funker til en viss grad. Det gir noe. Det er ikke noe vi har kjørt så mye på elite, spesielt på samlinger. Når man er hjemme kan man gjøre hva man vil, men jeg har ikke videreført det altfor mye i år, erkjenner han.

– Kan kjøre seg selv i senk

NRKs langrenns- og skiskytterkommentator, Torgeir Bjørn, hyller offensiviteten laget har, men kommer samtidig med en liten advarsel.

– Det er prøvd før med litt blandede erfaringer, så jeg tror det er viktig at man ikke blir for ivrig på dette og kjører for mye, for da kan man kjøre seg selv i senk, sier Bjørn.

Han påpeker at Ole Einar Bjørndalen prøvde flere varianter av dobbel terskel-trening, og at det er viktig å tenke variasjon.

– Man kan få fin fremgang på det i en eller to sesonger, men så skal man også tenke en lang skiskytterkarriere, hva som er bærekraftig over tid, så det kan hende man skal veksle mellom det og det elitelaget har, mener Torgeir Bjørn.

LAG MED SUKSESS: Alle de norske skiskytterherrene har vist seg frem med pallplasser denne sesongen. Her fra Östersund. Foto: NTB

Både ekspert og utøvere er derimot enig i at utvikling i idrett er bra.

– Jeg tror det kan være med å bidra til noe positivt inn i skiskyttermiljøet, og i og for seg langrennsmiljøet, i fremtiden også. Vi lager et system som er veldig bærekraftig og bra for neste generasjon å kunne nyte godt av, mener Vebjørn Sørum.

– Jeg synes det er interessant at de løser det på forskjellige måter, og både elite og rekrutt har suksess med sine opplegg, og jeg synes man til våren skal ha en filosofiprat med lagene om hvordan forene det beste fra det gamle med det nye, sier Torgeir Bjørn.