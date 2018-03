Falla slo Nilsson for andre gang på fem dager: – Plutselig tok jeg alle startene

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det var ni norske jenter som gikk videre til finalene i dagens klassiske sprint, men det var som vanlig en av dem som hadde mer tempo i kroppen enn de andre.

– Det er favorittrennet mitt. Folk skriker navnet mitt rundt i hele løypa, sier Falla til NRK, etter å ha slått sin argeste konkurrent Stina Nilsson for andre gang på fem dager.

– Maiken var veldig sterk i dag, sier Nilsson, som allerede nå gratulerer Falla med sammenlagtseieren i sprintcupen.

Med 48 poeng ned til Nilsson og ett renn igjen er Falla optimistisk, men tar ingen ting for gitt

– Det er ikke avgjort, men jeg har en veldig god sjanse, det skal jeg være enig i, sier hun.

GIR OPP: Stina Nilsson gir opp sammenlagtseieren i sprintcupen etter dagens andreplass. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Best fra start til slutt

Falla viste strålende form allerede i prologen, der hun vant med nesten to sekunder ned til svenske Anna Dyvik. Stina Nilsson kom på 17. plass, over fem sekunder bak tet.

I kvartfinalene tok både Falla og Nilsson seg sikkert videre, mens fem av de ni nordmennene måtte se resten av konkurransen fra sidelinjen.

I semifinalen gikk de to forhåndsfavorittene videre som nummer en og to i samme heat, og det var dermed duket for nok et superoppgjør mellom jentene i finalen.

De andre gjenværende nordmennene Ingvild Flugstad Østberg, Thea Murud Krokan og Tiril Udnes Weng røk ut i semifinalen.

I finalen sikret Falla seg ledelsen fra start, og fikk en fin luke ned til Nilsson. Selv om luka ble mindre mot oppløpet hadde ikke den svenske jenta mulighet til å ta igjen Falla, som dermed vant sitt andre renn på fem dager.

Brukte ny teknikk

Falla, som med denne seieren har tatt et solid grep om sammenlagtseieren i sprintcupen, gir lagvenninen Mari Eide litt av æren for dagens seier.

– Jeg hadde en økt sammen med Mari Eide på mandag, hvor jeg lærte en ny startteknikk. Den fungerte veldig bra i dag. Plutselig tok jeg alle startene, det har jeg ikke gjort før, sier Falla.

– Hvordan er denne teknikken?

– Nei, det er hemmelig, sier Falla smilende.