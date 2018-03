Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Lørdag var hun eneste norske håp i finalen. Blant motstanderne var sprintdronningen Stina Nilsson, som har hatt for vant å slå Falla denne sesongen.

I OL var hun blant favorittene på både sprint og lagsprint. Det endte med sølv på sprinten og bronse på lagsprinten, der hun ble smadret av Nilsson og Diggins mot slutten.

Det gjorde at Falla ikke fikk gå stafetten, der Norge tok gull.

– Det har vært tungt å motivere seg etter OL, men jeg kjente at det løsnet utover dagen. Det er veldig gøy; det e rikke hver dag man tar en verdenscupseier. Dette var skikkelig stort, sier Maiken Caspersen Falla mens smilet vokste seg utover ansiktet i Lahti.

– Ville ikke ha teten

Falla vant sprinten på Lillehammer tidligere denne sesongen, men deretter har seirene uteblitt. Hun står med to andreplasser og tre tredjeplasser i verdenscupen, og gang på gang har hun blitt slått av Stina Nilsson.

Seiersoppskriften i Lahti er velkjent. Hun vant prøve-VM i 2016, tok VM-gullet i fjor og sørget nå for den tredje strake seieren i Lahti.

– Jeg ville ikke ha teten, men jeg fikk den likevel. Da måtte jeg gjøre det beste ut av det. Jeg var i front i fjor også og året før, og da viste jeg at det gikk an, sier Falla i seiersintervjuet.

Gullskiene

I tillegg gikk hun på gullski fra Pyeongchang.

– Jeg gikk på skiene som Ragnhild tok gull med i OL. Det er de samme jeg brukte på lagsprinten. Disse må få hedersplassen i bua, og må bli godt tatt vare på, sier Falla.

– Lahti er en drøm for deg? Du står med tre på rad her nå.

– Jeg liker egentlig ikke å gå her. jeg må begynne å like det. Løypa er litt skummel med høy fart inn på stadion. Det er ofte tryning her, og det liker ikke jeg.