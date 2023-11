– Man må bare legge bort alt av bortforklaringer og unnskyldninger. Det er bare helt tragisk at det ikke er solgt flere billetter når to av Norges desidert beste kvinnelag, med noen av de sterkeste merkevarene, møtes til den ultimate fotballfesten på kvinnesiden.

Det sier Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner, når NRK presenterer antall solgte billetter foran lørdagens cupfinale.

– Det blir ikke flere på kamp av at det går fotballedere ut og kaller det tragisk, sier Sebastian Hytten, talsperson i Klanen.

Daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen. Hun skulle gjerne sett at det var et større engasjement fra publikum før kvinnenes cupfinale. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Det har i snitt vært 4851 tilskuere på kvinnenes cupfinale de siste ti årene, utenom 2020, da koronarestriksjoner gjorde at kun 200 tilskuere var lov.

Til sammenligning var det 77.390 tilskuere på kvinnenes cupfinale i England i mai, mens 44.808 tilskuere var på plass da Wolfsburg vant cupen i Tyskland.

Chelseas australske spiss Sam Kerr feirer foran Chelsea-fansen etter å ha scoret matchvinner-scoringen i FA-cupfinalen for kvinner mellom Chelsea og Manchester United på Wembley Stadium i London 14. mai 2023. Foto: BEN STANSALL / AFP

I Sverige fikk kvinnenes cupfinale et voldsomt løft i år. Etter at tilskuertallet stort sett lå mellom 1000 og 2000 de siste ti årene, var det hele 17.623 tilskuere som fikk med seg cupfinalen mellom Hammarby og Häcken i juni.

Danmark har derimot ikke like mye å skryte av, med sine 3006 tilskuere i årets cupfinale.

– Kan ikke tvinge folk på kamp

Hege Jørgensen er klar på at kvinnefotballen i Norge ikke har de samme markedsbudsjettene som man har på herresiden eller i England.

Hun er først og fremst frustrert over mangelen på engasjement.

– Vi strekker ut hendene og lurer på hva fanden det er som skjer. Toppfotball Kvinner og klubbene jobber hver eneste dag med å knekke koden. Vi kan ikke tvinge folk på kamp, sier Jørgensen og fortsetter:

– I resten av verden ser vi en enorm utvikling både på klubblag og landslag for kvinner, men i Norge henger vi etter.

Hun trekker frem at det ble solgt nærmere 8600 billetter til Branns kamp mot Slavia Praha i kvinnenes Mesterliga.

– I Bergen har man virkelig omfavnet kvinnesiden som en ekstremt viktig del av Bergen by. Det har man ikke klart i andre deler av landet i like stor grad. Vi tror det bare er et tidsspørsmål før det skjer, det er bare underlig at det tar så lang tid.

Det var folksomt på tribunen under onsdagens kamp mellom Brann og Slavia Praha i mesterligaen i fotball på Brann Stadion. Foto: NTB

– Må trekke i samme retning

– De hadde helt klart fortjent et bedre oppmøte, sier Sebastian Hytten, talsperson i Klanen, til NRK.

– Alle som er glad i fotball, kvinnefotball og jobber med dette, må trekke i samme retning og bygge opp noe folk har lyst til å følge med på, sier han videre.

Klanen forbereder seg til cupfinalen som de ville gjort dersom herrene skulle spilt. Hytten regner med godt over 1000 fremmøtte fra Klanen.

– Det har vært en stor vekst på kvinnekampene til Vålerenga i år. Man må ta tiden til hjelp og satse på at flere får øyene opp for kvinnefotball.

6341 tilskuere på Intility Arena så Selma Pettersen og hennes Vålerenga i kvalifiseringskampen til mesterligaen mellom Vålerenga og Real Madrid tidligere i høst. Foto: NTB

– Urealistisk med 20.000

I motsetning til Vålerenga, har Rosenborg en separat supportergruppe for kvinnelaget, nemlig Troillongan.

Marte Persdatter Tangvik er talsperson for avdelingen Troillongan Oslo.

Heller ikke hun har noe godt svar på hvorfor interessen ikke er større før cupfinalen, men hun tror det vil hjelpe med mer promotering fra media – og spesielt rettighetshaver NRK og lokalavisen Adressa.

Likevel sier hun at Jørgensens ambisjoner er litt vel høye foreløpig.

– Jeg tenker det er urealistisk å gå fra rundt 5000 solgte billetter, til et hopp på over 20.000, på kun ett år. Vi skulle selvfølgelig ønske at det kom så mange, men det tar tid å bygge opp en supporterkultur rundt damelagene, sier Tangvik til NRK.

Les også Opnar for å ofre karrieren for kjærleiken: – Kan vere eg legg opp

Forrige søndag møttes de to cupfinalistene til siste serierunde i Toppserien. Da tok 4124 turen til Lerkendal stadion.

– Et slikt oppmøte i fem-seks minusgrader viser at det er noe på gang i Trondheim også, sier Tangvik.

Hun klandrer ikke Kjernen for å heller prioritere herrelaget og deres eliteseriekamp mot Strømsgodset på Lerkendal dagen etter cupfinalen.

– Det er folk som allerede bruker mye av sin fritid og penger på å dra på herrelaget sine kamper, man kan ikke derfor forvente at de skal gjøre det samme med kvinnelaget, sier Tangvik.

Har vært gratis tidligere

Det er Norges Fotballforbund (NFF) som har ansvar for å selge billetter til cupfinalen.

De siste årene har billetter til kvinnenes cupfinale blitt betalt av samarbeidspartnere og dermed gratis for publikum. Slik er det ikke i år.

Dette påpeker også kommersiell direktør Runar Pahr Andresen i NFF til NRK og understreker at Toppfotball Kvinner og NFF jobber sammen med å øke den kommersielle verdien innen kvinnefotballen og kampene.

– Det er enighet om at kampbilletter da må prises fremfor å kun gis bort gratis innen toppfotballen. Dette er første gang kvinnenes cupfinale prises for billett, i et spenn fra 25 kroner til 200 kroner – og vi vil selvsagt evaluere resultatet etter finalen, sier Pahr Andresen.

Han sier videre at de jobber aktivt for å selge mange flere billetter gjennom tiltak som lagstilbud, nyhetsbrev, samt innhold, promotering og annonsering på egne kanaler.

– Finalelagene, Toppfotball Kvinner og NFF jobber i fellesskap for å få flest mulig til Ullevaal når to av Norges beste lag møtes i cupfinalen. Rammen rundt kampen kommer til å bli fantastisk, og vi oppfordrer alle som har mulighet til å ta turen til Ullevaal. Det fortjener også to av Norges beste lag, sier han videre.

Jørgensen tror ikke det faktum at billettene nå koster penger vil være negativt for tilskuertallet.

– Vi vet av innsiktsundersøkelser at pris ikke er et hinder for publikum, sier hun.