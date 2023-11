Kvinnene knuser Klæbo & co. i popularitet – Kalvå sovna under VM-renn

– Eg skjønner jo det. Det var jo eit jækla spennande år for kvinnelangrenn. Det var mange som kjempa om pallplassar i kvart einaste løp. Det var jo og underhaldning. Kanskje ikkje like bra på gutesida, då det var 8-9-10 nordmenn i toppen der kvar gong, seier Anne Kjersti Kalvå til NRK – og legg til:

– Både eg og Tiril (Udnes Weng) sovna jo under den eine VM-øvinga til gutane.

Fjorårskometen hugsar ikkje heilt kva distanse dei såg på, men trur kanskje det var stafetten. Der tok Noreg eit suverent VM-gull.

– Vi låg i alle fall på fellesrommet der og sovna begge to. I fjor var det berre nordmenn oppi der, men i år ser det i alle fall ut som det er ein finne som vil melde seg på. Kan hende det blir litt meir spenning.

HELDT SÅ VIDT AUGA OPNE: Anne Kjersti Kalvå er klar for sesongstart. Ho stod over sist helgs renn på Beitostølen med forkjøling, men er klar for Ruka. Foto: Geir Olsen / NTB

Tala er henta frå den årlege Nielsen-rapporten, som er bestilt av Det internasjonale Skiforbundet (FIS). Den viser at kvinnene hadde 519 millionar sjåarar totalt i verdscupen, medan herrane hadde 367 millionar.

Det vil seie at kvinnene hadde 41,4 prosent fleire sjåarar enn herrane.

– På kvinnesida er det kanskje litt fleire nasjonar som er med å kjempe om sigeren. Det er jo med å dra interessa opp. Det var jo veldig spennande i fjor med Tiril og det som skjedde der. Og ikkje minst på sprintsida med Maja Dahlqvist og Fähndrich, og gjengen. Så det kan ein jo forstå, seier Johannes Høsflot Klæbo til NRK.

Håpar på fleire utanlandske profilar

Skiesset meiner det er betring å spore med nye profilar som Edvin Anger, William Poromaa og Iivo Niskanen tilbake i slag, og dessutan ei rekkje franskmenn. Han verkar ikkje heilt uforståande til at VM-stafetten vart ein søvnig affære.

– Det der er kanskje det mest brutale skirennet som har vore på akkurat den biten. Eg synest jo, at når du ser andre type skirenn, at det er mykje jamnare og fleire som kan vinne. Det er jo det vi må jobbe for, seier Klæbo.

– Kva må til for å jamne ut dei forskjellane då?'

– Nei, folk må jo trene då, hehe. Det er vel så lett som det, og det trur eg jo folk gjer.

KLAR FOR NY SESONG: Managerpappa Haakon Klæbo og Johannes Høsflot Klæbo ladar opp til renn i Finland på Skeikampen. Foto: Ragna Kristine Sandholt / NRK

Sesongen 2021/22 var forskjellen på berre 8 prosent fleire sjåarar for kvinnene.

Lotta Udnes Weng peikar på at kvinnelangrenn har snudd litt etter at Therese Johaug sette punktum og ikkje lenger raka med seg alt. Ho synest ikkje det er så rart at forskjellen har vorte sånn:

– Hos damene var det spennande. Hos herrane var det noregscup, seier Udnes Weng til NRK.

Større breidde hos kvinnene

Personleg synest ho det er morosamt å følgje med, men at det kan bli kjedeleg når dominansen blir for stor. Ho peikar mellom anna på renna på Lillehammer, der Noreg har fleire utøvarar på nasjonal kvote. På distanserenna var det sju og ni nordmenn blant dei ti beste.

– Vi røskar med oss mange gode resultat og eg skjønner at det kan vere kjedeleg for andre nasjonar å sjå på det, seier Even Northug til NRK.

STARTKLAR: Even Northug stod på pallen tre gonger sist sesong. Han tok to andreplassar i sprint og ein tredjeplass. Foto: Geir Olsen / NTB

Resultata i toppen viser at det var større breidd internasjonalt på kvinnesida:

27 av 30 herrerenn hadde norsk vinnar. Frankrike tok to sigrar og Italia éin. Totalt sju ulike herrar vann skirenn.

På kvinnesida gjekk sju nasjonar til topps med 14 ulike vinnarar. Sverige tok flest med tolv. Noreg hadde ni sigrar.

63 av 90 pallplassar på herresida gjekk til nordmenn. Kvinnene tok 28 av 90, der svenskane igjen dominerte med 32 stykke.

PS! Den kommande helga startar verdscupen med klassisk sprint, 10 kilometer klassisk intervallstart og 20 kilometer fellesstart i fristil. Renna frå Ruka kan du følgje på NRK Sport.