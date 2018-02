Sveitsiske Dario Cologna viste seg å være i en helt egen klasse på 15 kilometer fristil fredag, og vant med hele 18 sekunder foran Simen Hegstad Krüger.

– Det er en spesiell følelse å stå her med to medaljer etter to dager. Jeg hadde en liten drøm om å kanskje ta én medalje. Å plutselig stå her med gull og sølv, jeg klarer ikke å skjønne at det faktisk har skjedd.

Krüger skjønte tidlig at det ville bli tett kamp om medaljene.

– Det var et tøft løp. Jeg måtte kjempe hele veien. Det er krevende å gå, du må gå jevnt. Det er lite hvile og tunge parter. Jeg skjønte at vi hadde en tett duell om de to siste medaljene. Det å klare å avgjøre det i mitt favør er veldig gøy, sier Krüger.

Simen Hegstad Krüger blir gratulert av statsminister Erna Solberg. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NRKs ekspert Fredrik Aukland er imponert over det Krüger har prestert hittil i OL.

– Dario fortjener det her. En fantastisk prestasjon, men vi må trekke fram Simen Hegstad Krüger som gjør et kjempeløp og avslutter på en fantastisk måte. To medaljer i dette mesterskapet, det er helt enestående, sier NRKs ekspert Fredrik Aukland.

– Det føles godt å slå noen nordmenn i dag

Med seieren i dag sikret Cologna sitt tredje OL-gull på rad på denne distansen. Det var en tydelig rørt Cologna som møtte pressen etter målgang.

Dario Cologna Foto: FRANCK FIFE / AFP

På spørsmål fra NRK om han kan kalles en olympisk legende, svarer sveitseren følgende:

– Ja, kanskje det. Det høres bra ut.

Det var ingen tvil om at Cologna var fornøyd med fredagens løp, og det betydde mye å kunne slå de norske.

– Det var det perfekte løp. Fra starten var jeg veldig rask. Jeg hadde perfekte ski. Jeg var redd for at kruger skulle avslutte som på tremila, men det holdt. Jeg ville slå tilbake, og det føles godt å slå noen nordmenn i dag, sier Cologna.

– Det kunne ikke blitt verre

Martin Johnsrud Sundby gikk inn til en fjerdeplass, og var kun 1,9 sekunder fra å kapre bronsemedaljen.

Han var tydelig skuffet over å ikke klare å ta medalje på distansen som var et av hans store mål før OL.

– Det kunne ikke blitt verre, når du er så nære. Det er ingen god følelse jeg har inni meg nå. Jeg gjør mitt beste skøyteløp på tre år, men så er det ikke godt nok til medalje. Det er en vond følelse inni meg nå, og så får jeg ha det litt kjipt i dag.

– Jeg husker knapt hvordan det er å gå skirenn

Finn Hågen Krogh åpnet knallhardt, men stivnet etter hvert og havnet til slutt på en 18. plass.

Finn Hågen Krogh Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det var tungt. Det viste jeg på forhånd. Jeg er alt for ivrig i starten, og går meg stiv. Det er veldig lenge siden jeg gikk skirenn.

– Jeg husker knapt hvordan det er å gå skirenn. Jeg går i fella, og blir for ivrig. Da røyner sekundene på. Jeg hadde håp om topp ti, fortsetter Krogh.

Hans Christer Holund gikk inn til en sjetteplass.

– Jeg åpnet med den farten jeg måtte for å kjempe om gull. Det var det som stod i hodet mitt fra start. Jeg hadde veldig lyst til å kjempe om gull, og da måtte jeg starte hardt. Det holdt veldig bra halvveis, og så ble det veldig tungt på slutten, sier Holund.

Tre nordmenn endte altså blant topp ti på 15 kilometeren fredag.

– Veldig fornøyd med dagen. Cologna var sterkere, men laginnsatsen er fenomenal, sier landslagstrener Tor Arne Hetland til NRK.