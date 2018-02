SMAK AV GULL: Maren Lundby er «big in Japan». Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg ankom OL-byen fredag rett fra Japan der hun blant annet møtte den japanske statsministeren Shinzo Abe.

Men når toppolitikerne rettet samtalene inn på de pågående lekene i Sør-Korea, ble ikke mannlige norske OL-stjerner som Aksel Lund Svindal, Simen Hegstad Krüger eller Johannes Thingnes Bø samtaleemnet.

– Det de snakket klart mest om i Japan, inklusive statsministeren, var Maren Lundby. De fikk bronseplassen, men de merket seg at den norske jenta hoppet lengst, sier Solberg til NRK.

– Det er jo ganske kult å høre, sier Maren Lundby til NRK.

GJEST: Maren Lundby er gjest hos Anne Lindmo på NRK1 lørdag kveld. (Foto: Julia Marie Naglestad)

Interessen eksplodert

Kvinnen som strakk seg til 110 meter i finaleomgangen i Pyeongchang, og feiret et suverent OL-gull, er på vei inn fjernsynsstudioet til programleder Anne Lindmo i NRK.

Og fryder seg samtidig over interessen hos den japanske statsministeren.

– Det er veldig spesielt. Det viser at kvinnehopp er stort i Japan, og at idretten har et veldig stort potensiale, sier Lundby, som vant gullet foran tyske Katharina Althaus, med japanske Sara Takanashi på bronseplass.

MARKEDSSJEF: Bjørn Einar Romøren. (Foto: Jørn Andre Lien)

For med en Takanashi i verdenstoppen har interessen for kvinnehopp eksplodert i landet.

Tall viser at rundt 4 millioner japanere i gjennomsnitt følger kvinnenes verdenscuprenn foran TV-skjermen.

Markedssjef på hopplandslaget, Bjørn Einar Romøren tror også OL-gullet vil øke interessen for kvinnehopp i Norge.

– Jeg tror dette er en skikkelig «boost» for rekrutteringen. Maren viser hva man har å strekke seg etter. Jeg tror det er godt for hoppsporten at Maren vant dette, og at vi får spredd idretten utover, sier Romøren.

LES OGSÅ: Endelig kunne de slippe løs gulljubelen for Maren!

POPULÆR: Sara Takanashi vant OL-bronse i Pyeongchang og er folkehelt i Japan. Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP

– Fornøyd med situasjonen

Lundby reiste hjem til Norge dagen etter mandagens gulltriumf.

På tunet hjemme på Bøverbru ble hun møtt av over 100 sambygdinger i fakkeltog. Og etter fyrverkeri og fest har Toten-jenta fortsatt ikke helt skjønt hva som har skjedd.

– Det kjennes bra ut. Jeg vet ikke om jeg har fått tenkt meg om foreløpig, men det begynner å synke mer og mer inn.

– Det er mange som vil ha tak i deg, men det er «alright» det. Jeg trives i den situasjonen, sier Lundby.

Lørdag kveld er hun for første gang gjest i et «talkshow», og forespørslene hagler inn etter OL-gullet.

– Det har vært en del siste døgnet. Og det ser ikke ut som det blir noe mindre. Vi er veldig fornøyd med den situasjonen vi står i nå.

– Må du si nei til noe, eller vil du bare nyte oppmerksomheten du får nå?

– Vi må nok se det an litt fremover. Jeg kan ikke møte opp på alt som er heller - så mye tid har jeg ikke. Men jeg skal stille opp på mye av det som kommer. Jeg gleder meg til Lindmo i hvert fall, sier Maren Lundby.