Enorme kjønnsforskjeller i toppidretten: Norske menn tjente 100 millioner mer enn norske kvinner

Det er en kjent sak at kvinnelige fotballspillere tjener betydelig mindre enn herrene, men nå kan NRK fortelle at også en rekke andre idretter har nøyaktig samme problem.

Dette kommer frem i en undersøkelse NRK har gjennomført de siste månedene. En sammenligning mellom 55 kvinnelige og 55 mannlige eliteutøvere innenfor ti store idretter, viser at herrene i fjor totalt tjente drøyt 100 millioner mer enn damene.

Undersøkelsen er et samarbeid med finske YLE og svenske SVT, som har gjort tilsvarende sammenligninger i sine land. Idrettene er langrenn, skiskyting, alpint, snowboard, friidrett, svømming, fotball, håndball, ishockey og golf.

Ingen «Zucca» i sammenligningen

Totalt tjente de 55 kvinnene 30.726.427 kroner i fjor. Samme antall herrer, fra de samme idrettene, tjente 131.359.864 kroner.

Det skiller altså 100.633.437 kroner i årsinntekt mellom våre beste kvinner og menn. Da er eksempelvis ikke lønnskonge Mats Zuccarello regnet med. I lagidrettene er nemlig startoppstillingen i forrige tellende kamp utgangspunktet. For ishockeyherrene er det kampen mot Hviterussland under VM i mai, og der var ikke New York Rangers-stjernen med. Han er derfor utelatt fra undersøkelsen.

Førsterekka i hockeydamenes VM-kamp mot Ungarn i april, startelleveren i fotballherrenes VM-kvalifiseringskamp mot Nord-Irland i oktober og de elleve utvalgte til fotballdamenes VM-kvalifiseringskamp mot Nederland samme måned, er alle med.

I håndball er det de startende i herrenes EM-kvalifisering mot Litauen i juni som inngår i utøverutvalget. På damesiden er startsjueren i siste tellende kamp før VM, altså EM-kvalifiseringskampen mot Sveits i høst, med i NRKs likestillingsundersøkelse.

Også håndballjentene knuses

Og det er definitivt ikke bare totalsummene som viser store kjønnsforskjeller. Innad i de forskjellige idrettene kommer kvinnene jevnt over dårlig ut:

En mann på håndballandslaget tjener i snitt 500.000 mer i året enn en kvinne på håndballandslaget.

En mann på langrennslandslaget tjener i snitt 400.000 mer i året enn en kvinne på langrennslandslaget.

En herreløper i skiskyting tjener i snitt 1,2 millioner mer i året enn en kvinneløper i skiskyting.

En mann på elitelaget i friidrett tjener i snitt 180.000 mer i året enn en kvinne på samme lag.

En mann på verdenscuplaget i alpint tjener i snitt 2 millioner mer i året enn en kvinne på verdenscuplaget i alpint.

En mann på fotballandslaget tjener i snitt 6,4 millioner mer i året enn en kvinne på fotballandslaget.

En kvinne på det norske profflaget i golf tjener i snitt 2,1 millioner mer enn en mann på samme lag.

Golf er den eneste av de ti idrettene i undersøkelsen hvor norske kvinner i snitt tjener mer enn menn. I snowboard og svømming er ikke utøverutvalget stort nok til at det er representativt å regne ut gjennomsnittsinntekt.

LITE Å JUBLE FOR: Håndballjentene er kanskje Norges mest populære landslag. Likevel er de soleklare inntektstapere sammenlignet med håndballgutta. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Flere menn på elitelag

Noe av inntektsforskjellene kan forklares ved at herrene har prestert litt bedre. Ser vi på OL-, VM-, og EM-gull, så har det mannlige utvalget totalt 91 triumfer. Kvinnene har 70.

Når det kommer til særforbund, så bruker de fleste mer penger på herreidrett. Da NRK-undersøkelsen startet, var det flere menn enn kvinner på elitegruppene til alle de individuelle idrettene. Langrenn tilbyr eksempelvis elitelandslagsplass til dobbelt så mange menn som kvinner.

Også premiepengene kan variere mellom kjønnene. I golf, skihopping og sykkel er det enorme forskjeller mellom hva kvinner og herrer får.

NRKs undersøkelse viser kort fortalt at jenter og gutter ikke har samme muligheter til å kunne leve av idretten sin.

