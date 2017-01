Endelig VM-finale for Myrhol: – Kona og jeg er enige om at det har vært verdt det

Hør finalen Frankrike - Norge på radio fra klokken 17.00.

Da håndballgutta sikret seg VM-finalen mot Kroatia, var det mye følelser og jubel i den mektige Bercy-hallen i Paris.

En av dem som var mest preget var lagkaptein Bjarte Myrhol. Og det er ikke så rart. 34-åringen har vært en del av landslaget i 15 år, og opplevd både oppturer og nedturer.

Det var likevel nedturene som spilte mest inn da tårene presset seg på etter kampslutt. For Myrhol var nær finalespill i mesterskapene i både 2008, 2009 og 2010, men alle gangene endte det med stang ut for Norge før semifinalen.

Dagen etter det norske mirakelet i Paris var derfor Myrhol fortsatt en preget mann.

– Det var så stort for meg. Jeg snakket med kona mi og vi fant ut i fellesskap at det hadde vært verdt det. Hele reisen. Den ble definert av den kvelden. Når man har vært med på landslaget i 15 år, og så får man lov til å oppleve dette her. Det definerte karrieren min, sier han til NRK.

Myrhol er frontfiguren i Norges eldre – men ikke så tallrike – garde. Det store flertallet av de norske spillerne er nemlig godt nede på 20-tallet.

NRKs ekspert: – Bjarte er en solskinnshistorie

Myrhol tenker ikke så mye over at han nå leder Norges nye gylne generasjon inn i en ny æra.

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg går utpå der uansett hvem jeg spiller med, sier han.

Myrhol snur heller på det og mener det er unggutta som leder han.

– Jeg er evig takknemlig for at unggutta våre er så gode, slik at de kan føre meg til en semifinale og finale. Det er veldig, veldig stort, sier Myrhol.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NRKs håndballekspert Håvard Tvedten spilte sammen med Myrhol i mange år, og tar av seg både hatt, slips, skjorte og bukse – også for Oslo-gutten.

– Bjarte er et symbol på fremgangen til landslaget nå. Han har vært med hele veien. Det er en solskinnshistorie, sier Tvedten.

– Vi har en voldsom sult i laget

Myrhol selv bare gleder seg stort til søndagens finale mot Frankrike.

– Det er en håndballspillers drøm å få lov til å løpe ut i Bercy med 18 000 mennesker i en VM-finale. Man må klype seg i armen for å få skjønne at man får lov til å oppleve det, sier han.

– Men vi har en voldsom sult. Men går ikke ut til en VM-finale uten ett mål for øye: Å løfte pokalen, understreker Myrhol.