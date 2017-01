– Han trekker en redning opp av hatten som jeg aldri har sett maken til, og avgjør finalen til Norges fordel. Han har spilt fantastisk i hele VM, men dette ... Jeg tar av meg hatten, buksa, skjorta og alt sammen, NRKs ekspert Håvard Tvedten om Norges målvakt.

Han sto en kjempekamp, og ble stående med en redningsprosent på 40. I tillegg reddet han straffe i kampens siste sekund.

– En redningsprosent på 40 er helt der oppe. Det er verdensklasse, sier NRKs ekspert Øystein Havang.

Trodde det var over

Magnus Gullerud var henrykt etter kampen. Han trodde Norge var ute da Kroatia fikk straffe, men Bergerud reddet.

– Den hadde jeg ikke regnet med. Jeg trodde det var over. Det var typisk at de fikk den og at vi skulle ryke ut igjen. Men han tar den, og da fosser det av energi. Da tenkte jeg at «nå vinner vi», sier Gullerud.

Sander Sagosen trodde også det var over.

– Jeg tenkte «nei, ikke igjen».

– Og hva tenkte du da han reddet?

– Jeg vet ikke om det passer seg på TV, sier Sagosen og ler.

En vinnertype

Christian Berge var helt utslått etter å ha sikret finaleplassen.

– Det første jeg tenkte er at den energien som han utløser nå, den skal inn i laget. Samtidig skulle vi være vanvittig strukturert i de siste to ganger fem minuttene, sier Berge om strafferedningen.

Før mesterskapet var det usikkert hvem som skulle stå i mål for Norge. Bergerud er nå lagets ubestridte ener i mål.

– Han er en vinnertype. Han har kommet som et spørsmålstegn før mesterskapet, og det er nettopp han som avgjør, skryter Havang.