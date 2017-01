Fra tribunesliter til Norges VM-helt på ett år: – Motspillerne frykter ham

Norges nye håndballkjæledegger tok seg til en historisk VM-finale med seieren over Kroatia i fredagens semifinale.

Hovedrollen ble utvilsomt spilt av 199 centimeter høye Bergerud, som reddet ekstraomganger med kneet i siste sekund av ordinær tid.

– Ubeskrivelig

På pressetreffet dagen derpå var det fortsatt vanskelig for 22-åringen å sette ord på det utrolige øyeblikket.

– Det var en utrolig deilig følelse, men det er nesten ubeskrivelig. Det er noe av det største jeg har opplevd, sier han til NRK.

Men veien til rollen som norsk VM-helt har ikke vært åpenbar for Bergerud. For ett år siden, da håndballgutta spilte seg til EM-semifinale, var unggutten både benke- og tribunesliter i flere kamper.

– Det var nesten ingen som så meg i fjor, sier Bergerud og ler.

Og har helt rett. For selv i ukene før VM var ikke Drammen-karen noe soleklart førstevalg. Langt der fra. Han slet med sviktende form i sin nye danske klubb Team Tvis Holstebro, og sto med kun 18 landskamper før VM.

– Før VM var det tre aktuelle keepere, men man visste ikke hvem som kom til å stå. Det ble prøvd mange konstellasjoner, men det var aldri noe klart førstevalg, sier NRKs håndballekspert Håvard Tvedten.

– Verdensklasse-nivå

Det tok likevel ikke lang tid før Bergerud begynte å markere seg i gruppespillet i Nantes, og plassen ble etter hvert udiskutabelt hans.

– Han tok over plassen der, men så har han bare steget så utrolig på nivået sitt utover i mesterskapet. Han har spilt på seg selvtillit og står med en selvfølgelighet som man ikke har sett på Norge siden Steinar Ege var keeper. Han er på et verdensklasse-nivå, skryter Tvedten.

Bergerud selv har ingen åpenbar forklaring på hvorfor han hatt den utrolige utviklingen, annet enn at han har jobbet hardt og målrettet.

– Det er i hvert fall utrolig kult at utviklingen har vært som den har vært. Det var utrolig morsomt å være med i EM i fjor, og være en del av laget. Men jeg ønsker selvsagt å spille, så det er deilig å kunne bidra i år, sier Bergerud med et smil.

– De kjenner på frykten

Og bidrar har han utvilsomt gjort.

– En ting er den redningen på slutten mot Kroatia. Den er i seg selv avgjørende for at vi kom til finalen. Men han hadde også mange andre redninger i løpet av kampen. Han spilte med en redningsprosent på opptil 40 prosent. Og det i en semifinale i VM. Du skal lete ganske langt tilbake i historien for å finne noe lignende, sier Tvedten.

Den tidligere landslagsprofilen er mer sikker på hva som har vært nøkkelen til Bergeruds suksess.

– Idrett handler om selvtillit. Man må komme i sonen, finne rytmen og kjenne at man har et overtak. Det ser man at Bergerud har nå. Han strutter av selvtillit. Og du ser det også på spillerne som møter ham. Motspillerne kjenner på frykten og tenker mer på hva han gjør, enn hva de skal gjøre selv.

Tvedten mener ellers at Bergerud er en håndballkeeper av den gode gamle sorten.

– Bergerud er ganske klassisk i stilen. Han er 1,99 høy og står derfor mye på høyden og rekkevidden sin. Han bruker også armene mye, og tør å dekke hjørnet sitt. Han er også flink til å plassere seg tidlig på nærskudd, og han tar de fleste skuddene som han skal ta. Det vil si i keeperhjørnet. I tillegg tar han flere av de ekstra ballene, som han har gjort i dette VM, sier Tvedten.