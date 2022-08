29-åringen fra Drammen slo britiske Jessica Roberts og polske Nikola Wielowska som tok de andre medaljene.

– Det var helt sinnssykt. Det har vært en drøm i mange år, men nivået har blitt høyere og høyere, sier Stenberg til NRK.

Stenberg har 35 NM-gull i banesykling og tok bronse i poengløp under VM i banesykling i 2020. Dette er hennes første internasjonale gullmedalje.

– Det var bare en ting jeg skulle, og det var å stole på magefølelsen. Jeg stolte på den og den brakte meg gullet. Det var helt sykt, rett og slett, sier Stenberg med et bredt smil.

JUBEL: Her har Anita Stenberg akkurat innsett at EM-gullet er hennes. Foto: WOLFGANG RATTAY / Reuters

Hun lå et stykke bak i syv runder, før hun begynte å forsere konkurrenter.

– Jeg hadde et veldig hardt løp. Det var høy fart med en gang og ingen hadde lyst å roe ned. Da det var syv runder igjen var jeg egentlig ganske langt bak. Skulle jeg bare stole på at jeg kom frem, og jeg kom frem.

– Da det var en runde igjen så visste jeg at det er nå jeg skal fyre den av og passere de andre. Jeg timet det helt perfekt, forteller hun.

I München fikk hun raskt et norsk flagg og følelsene var utenpå sykkeldrakta.

– Jeg kan nesten ikke forstå at jeg klarte det. Jeg har hatt den magefølelsen så mange ganger og ikke stolt på den. Så har det jo gått galt. Jeg måtte bare stole på den, og enten så går det eller ikke. Jeg hadde beina til det og en perfekt timing. Jeg gleder meg til å se det igjen. Det var helt vilt, følger Stenberg opp.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Bør kvinner trene likt som menn?».

Tilpasset trening

Før OL i Tokyo følte Stenberg at treningen hun la ned ikke ga de resultatene hun ønsket. Hun følte at treningsplanen ikke tok hensyn til menstruasjonssyklusen, og valgte å tilpasse treningen etter hvor i syklusen hun var.

Det førte til femteplass i OL, og nå EM-gull takket være treningsendringen, ifølge henne selv.

TILPASSET: Treningsopplegget til Stenberg har de siste årene vært tilpasset hennes egen menstruasjonssyklus. Foto: Fredrik Mentzoni / Olympiatoppen

– Det har gjort at jeg har klart å utvikle meg på riktig måte. At trening har gitt det utbyttet som den skal, og at jeg har forstått min egen kropp, og min trener har forstått hvordan treningen fungerer for meg. Vi har visst når jeg kan trene ekstra hardt og når jeg må restituere, sove og spise mer. Det har gjort at vi har visst hva vi skal gjøre, og stolt på prosessen, forklarer Stenberg.

– Kroppen har respondert som den skal, for den har fått den harde treningen og fått restitusjon når den skal. Det har gitt en god dynamikk mellom meg og min trener. Vi har forstått hverandre bedre, følger hun opp.

Stenberg mener det har vært helt avgjørende for hennes gode utvikling de siste årene at hun byttet treningsmetode.

– Ja. Det har det. Hvis ikke kunne jeg blitt presset på feil tidspunkt og hatt tro på at kroppen kunne utvikles, og hadde ikke hatt den samme fremgangen, sier Stenberg.

– Slik det er å være jente

Sammen med treneren sin kartla banesyklisten sin egen syklus, og i et halvt år målte de pulsen og temperaturen hennes, tok urinprøver hver morgen, noterte søvnkvalitet og gjorde en subjektiv vurdering av humøret hennes.

Funnene viste når i syklusen Stenberg kunne gjennomføre de hardeste øktene, og når hun trengte hvile.

– Vi har gjort dette snart i to år, og jeg har tatt utrolig store steg på to år. Jeg ble fem i OL, og nå har jeg tatt mitt første EM-gull. Jeg tror det har vært veldig viktig at jeg har hatt trening tilpasset meg, forklarer hun.

JUBEL: Anita Stenberg med gullmedaljen. Foto: Carl Andreas Wold / NRK

Likevel er hun en av få kvinnelige utøvere som trener på denne måten.

– Det er nok en del som kanskje ikke tror på det. Det er litt komplisert, samtidig som det ikke er det, sier Stenberg.

Hun mener det gir ekstra motivasjon å forstå sin egen kropp.

– Nå vet jeg noen ganger hvorfor jeg står opp og har det ikke like bra som andre dager og er kjempemotivert. Da vet jeg at det ikke er noe galt med meg, det er bare slik det er å være jente, forteller Stenberg og avslutter:

– Du er på lag med deg selv og forstår hvorfor du reagerer som du gjør, og da aksepterer du det.