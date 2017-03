– Vi synes det er en kraftig reaksjon, men nå får vi se hva som kommer ut av det. Det kan bli noe annet enn det som er innstillingen, sier Erik Henriksen, daglig leder i Elverum Håndball, til NRK.

Tirsdag ble det kjent at påtalenemnda i Håndballforbundet har kommet med en innstilling i saken om Elverum-trener Michael Apelgren. Der heter det at svensken skal utestenges fra all håndball i 30 dager.

Bakgrunnen for dette er at Elverum pådro seg fire røde kort i eliteseriekampen mot Lillestrøm for å slippe å få suspensjoner i sluttspillet.

Apelgren innrømmet etter kampen at hans spillere fikk de røde kortene med vilje. Årsaken var at spillerne skulle kunne stille med «blanke ark» når NM-sluttspillet startet.

Vet ikke når endelig avgjørelse blir klar

Elverum-sjef Erik Henriksen ønsker å si minst mulig om saken på nåværende tidspunkt.

– Nå får vi se hva som kommer ut av domskomiteens avgjørelse først, sier han.

Om svensken blir utestengt i 30 dager får han ikke lede, trene eller kommunisere med laget og han får heller ikke jobbe fra Elverum Håndballs lokaler i denne perioden.

Det kan bety at treneren mister flere viktige kamper i sluttspillet.

Per Eirik Magnussen, assisterende generalsekretær i Håndballforbundet, sier at det er påtalenemnda som har saken og at de akkurat nå er inne i en tilsvarsrunde.

– Hvor lang tid kan det ta fra i dag til det faller en endelig avgjørelse?

– Det er egentlig ikke mulig å si. Vi forventer at påtalenemnda har fullført sin dokumentinnhenting i løpet av denne uka, og at saken oversendes i sin helhet til domskomiteen mandag 3. april. Så er det opp til domskomiteen å vurdere sakens kompleksitet og hvor lang tid de trenger, sier Magnussen til NRK.

Tvedten mener straffen kunne vært strengere

NRK-ekspert Håvard Tvedten sier dette om påtalenemndas innstilling:

– Jeg synes det er en helt fin straff med tanke på det som har skjedd. Her har man forsøkt å utnytte et hull i regelverket og gjort det på uetisk vis. Det er noe vi må få vekk fra idretten.

– Kunne innstillingen ha vært enda strengere?

– Ja, den kunne fort ha vært det. Han kunne fort fått resten av sesongen. Fair play er en stor del av de norske verdiene innenfor idretten. Man kan si at det er flott at han tør å være ærlig og si at han har utnyttet et system, men du får ikke noen stjerne i boka mi for det. Du må tenke på at det har konsekvenser for helt andre lag enn bare Elverum. Det er en utrolig egoistisk avgjørelse, svarer Tvedten.

Østlendingen skriver også at innstillingen går ut på at tre av de fire spillerne som pådro seg røde kort, skal utestenges i to kamper.

Elverum, som valgte Drammen i første kamp i sluttspillet, har 14 dager fra dommen foreligger til å anke saken.

NRK har vært i kontakt med trener Apelgren, men han ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

