Daglig leder i Elverum håndball snakker om søndagens kamp der Elverum slo Lillestrøm.

I etterkant har det vakt sterke reaksjoner at fire spillere satt på tribunen i slutten av kampen etter å ha pådratt seg røde kort.

Daglig leder i Elverum håndball, Erik Henriksen. Foto: NRK

– Der og da syntes jeg at det var en nesten utenkelig handling fra Elverum håndball sin side. Det var derfor jeg reagerte så sterkt. Det var vel kynisk til å være sant, sier Henriksen til NRK.

Elverum-trener Michael Apelgren sa etter kampen at dette var planlagt, ettersom de fire spillerne dermed kunne stå over neste kamp mot Halden, for så å være klare til sluttspillet.

Henriksen forteller at han ikke var klar over strategien til Elverum-treneren på forhånd.

– Det var jeg langt ifra. Det var derfor jeg reagerte så sterkt. Det var totalt ukjent for meg, sier han til NRK.

Ikke enige

Mandag har det derfor vært et møte mellom daglig leder og trener Apelgren om det som skjedde i søndagens kamp.

– Jeg har snakket med Michael i dag, og vi er enige om å være uenige, sier Henriksen.

– Michael er opptatt av å skape sportslige resultater og det er hans jobb. Han er veldig opptatt av å stille med det aller beste mannskapet frem mot sluttspill og mesterliga. Ut ifra den vinklingen skjønner jeg godt at han har gjort det han har gjort, men personlig synes jeg at det er en vel kynisk måte å gjøre det på. Og også litt lite etisk, påpeker han.

Trener Apelgren sier imidlertid at han fremdeles står for det som ble gjort søndag.

Trener i Elverum, Michael Apelgren. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Jeg har ingen god følelse, men jeg står for det som ble gjort. Hadde vi ikke gjort det på denne måten, ville vi kanskje ha tapt en sluttspillkamp og angret oss i ettertid, sier han.

– Det vi får se nå er om det lønner seg å være ærlig og stå rakrygget for det man har gjort.

– Slag under beltestedet

Håndballprofil og ekspert Øystein Havang reagerer sterkt på det som skjedde i Elverum-kampen.

– Det er et slag under beltestedet mot kolleger som kjemper for å bevare plassen i serien, sier han.

– Dette er ikke fair play, understreker Havang.

Lillestrøm, som tapte sitt oppgjør søndag kveld, har nå bestemt seg for å klage Elverum inn til Håndballforbundet.

Norges Håndballforbund uttaler også at de ser alvorlig på påstandene om at Elverum har pådratt seg fire røde kort med vilje og vil granske saken nærmere.

Elverum håndball har for øvrig styremøte i kveld, der denne saken vil bli diskutert.