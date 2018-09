Elendigheten fortsetter for Mourinho og United

Lørdag formiddag ble det nemlig et helt fortjent tap for et West Ham i form, men som kun stod med fire poeng før helgens Premier League-runde.

Manchester United har nå ti poeng på syv kamper. Allerede åtte poeng bak ligaleder Liverpool og én kamp mer spilt.

– Helt feil holdning

Londonerne ledet 2-0 til pause. Kritikken mot United-innsatsen haglet. Petter Myhre, ekspert og kommentator i TV 2, mente man ikke kunne synke lavere etter de første 45 minuttene. United-legende Paul Scholes i BT Sports-studio mente laget manglet «holdninger», mens tidligere ekspertkollega Rio Ferdinand slo fast at «det ikke er dette United-fansen vil se».

Da det til slutt endte 3-1 til hjemmelaget var dommen enda mer brutal.

– Det er noen store avgjørelser som skal bli gjort i United nå. Det kommer til å bli samtaler på toppnivå, om manageren og troppen, fordi de ikke klarer det grunnleggende. Noe vil bli gjort, sier Ferdinand, Uniteds tidligere stopperkjempe, ifølge BBC.

Mareritt-uke

BYTTET UT: José Mourinho startet med Paul Pogba, men tok ut stjernen etter 71 minutter. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

Resultatet i London ble avslutningen på en marerittuke for Manchester United. Sist helg spilte de røde uavgjort hjemme mot Wolverhampton. Isolert sett et resultat som svir, men ingen krise.

Men etter kampen var United-stjerne Paul Pogba kritisk til eget lags offensive spill. Manager Mourinho svarte med å strippe ham for kapteinsansvar i fremtiden. Og så røk United ut av ligacupen mot Championship-klubben Derby.

I dagene etter cup-exiten gikk en video, som angivelig skal vise dårlig stemning mellom både Pogba og Mourinho på treningsfeltet, sin seiersgang på både sosiale- og tradisjonelle medier.

Lekker West Ham-scoring

Mot West Ham i London ble det altså ingen revansje etter en tøff uke. Allerede etter seks minutter lå den første ballen i mål bak keeper David de Gea. Et godt innlegg fra Pablo Zabaleta trakk Felipe Anderson i boksen. I høy fart klarte han likevel å levere fra seg en avslutning av det lekre slaget. Med hælen satte han inn ledermålet fra kort hold.

To minutter før pause fikk Andrej Yarmolenko fyrt av i et tettpakket United-felt. Via United-midtstopper Victor Lindelöf endret ballen retning og dalte ned i de Geas korthjørne. Hjemmefansen klappet sine spillere inn i garderoben. José Mourinho så svært bekymret ut.

Knuste håpet

Etter hvilen var det en viss United-bedring å spore og etter 70 minutter øynet imidlertid bortefansen håp. Luke Shaw slo en lav corner inn mot første stolpe. Der stod innbytter Marcus Rashford og flikket inn reduseringen.

Et drøyt kvarter før slutt ble håpet knust. Mark Noble slo en glitrende gjennombruddspasning til Marko Arnautovic. Alene med keeper gjorde han ingen feil. 3-1 og luften gikk ut av United-ballongen.