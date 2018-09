Mourinho gikk rett fra Pogba-bråk til cup-mareritt 

– Det er en stor skuffelse. Det er ikke hyggelig å ryke ut, sier Uniteds Ashley Young til Viasat.

En sen utligning til 2-2 hjemme mot Derby i ligacupens tredje runde, berget likevel straffesparkkonkurranse for Manchester United.

Men fra ellevemetersmerket sviktet de røde. Det var Phil Jones som misset Uniteds åttende straffe. Dermed var det Derby og manager Frank Lampard som kunne juble for avansement.

– Gjett om Mourinho og United våkner til negative overskrifter i morgen, kommenterte Viasats Roar Stokke.

Kollega og ekspert i samme kanal, Morten Langli, mener det er sportslig krise i klubben basert på det spillermateriellet som er tilgjengelig. Lars Tjærnås mener manglende lederskap i laget er påfallende. De to ekspertene mener imidlertid tiden ennå ikke er moden for å sparke Mourinho.

Medier: Pogba får ikke kapteinsansvar

Selve cup-resultatet tirsdag kveld er én ting. Det er bråk på andre fronter også. For engelske medier har skrevet om uro i kulissene i Manchester United de siste dagene. Det startet med 1-1 mot Wolverhampton lørdag. Så uttalte stjernespiller Paul Pogba seg kritisk til lagets angrepsspill i den kampen.

Deretter svarte José Mourinho, ifølge flere medier, deriblant BBC, med å strippe franskmannen for alt kapteinsansvar i fremtiden. Det skal han gjort klart foran spillergruppen på klubbens treningsanlegg tirsdag før kampen mot Derby.

Men det kom aldri noen positiv respons fra spillerne.

– Jeg er sjokkert. For en prestasjon. Å ligge under på Old Trafford og spille så bra som vi gjorde var utrolig. Vi hadde karakter nok til å straffene og spille som vi gjorde. Jeg er en stolt manager, sier tidligere Chelsea-legende og nåværende Derby-sjef, Frank Lampard, til Sky Sports.

Klønete rødt kort

MARSJORDRE: Dommer Stuart Attwell sender argentinske Sergio Romero av banen på Old Trafford tirsdag kveld. Foto: PAUL ELLIS / AFP

For etter å ha tatt ledelsen ved Juan Mata etter bare tre minutter, svarte Derby og Harry Wilson med et utsøkt frispark like før timen var spilt.

Og i det 67. minutt ble situasjonen enda verre. Keeper Sergio Romero skulle avverge en langpasning i eget bakrom. Men utenfor 16-meteren presterte han å slå ballen unna med hånden.

Dommeren måtte ned i baklomma. Sisteskansen ble vist det røde kortet.

Dramatisk avslutning

Selv om Manchester United skapte noen brukbare sjanser de neste minuttene var det Derby som skulle ta ledelsen med en mann mer. Et skudd fra distanse ble slått ut i returrommet av keeper-innbytter Lee Grant. Der stod Jack Marriott klar og nikket ballen inn i det åpnet målet.

Men i det femte av totalt seks overtidsminutter kjempet likevel hjemmelaget seg til en aller siste sjanse. Marouane Fellaini stanget inn utligningen og dermed måtte kampen avgjøres på straffespark.

Etter den var det Frank Lampard og Derby som til slutt kunne juble, til Mourinhos store fortvilelse.