Eksperttips: Disse seks må du ha på managerlaget i løpet av VM

Ski-VM starter 21. februar, og samtidig starter «andre etappe» i VM-manager. Alpin-manager er allerede unnagjort, men det betyr ikke at du er for sent ute. Nå er det Langrennsmanager som gjelder.

MANAGER: Fredrik Aukland (t.h.) har managererfaring fra «det virkelige liv», sammen med Dario Cologna. Det vil NRK-eksperten bruke i VM-manager. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

For NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland blir årets VM-manager et bitte lite «comeback» som langrennstrener. Han trente som kjent det ekte sveitsiske herrelandslaget fra 2008 til 2010.

– Jeg har jo hatt et realistisk budsjett å forholde meg til, og har fått kjenne på kroppen hvordan det er å velge og vrake utøvere. Jeg har kjent på managerlivet i virkeligheten, men ikke i denne sammenhengen. Så det gleder jeg meg til. Konsekvensene er kanskje ikke like store her, sier eksperten med et smil.

Løperne som må på laget

I Liberec-VM i 2009 var Dario Cologna selvskreven på laget til Aukland. Når han nå skal sette opp VM-managerlaget er han også sikker i sin sak.

Dette er løperne han mener du må ha i de forskjellige rundene.

Sprint, fristil: Kristine Stavås Skistad (10 mill.)

Johannes Høsflot Klæbo er unektelig et godt valg til sprinten, mener Aukland. Likevel går han en annen retning når det gjelder løperen man ikke kommer unna. Han mener det er viktigere å ta inn Norges nye sprintess på kvinnesiden.

GULLKANDIDAT: NRKs ekspert mener sprintløypa er perfekt for Stavås Skistad. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Stavås Skistad (10 mill.) er en av de heteste kandidatene til å ta gullet, sier han, og begrunner det med en løype som passer henne perfekt.

– Det som er litt spesielt med sprintløypa i Seefeld er at det er stor forskjell på kvinneløypa og herreløypa. Herrene går en ekstra stigning som gjør at den blir tøffere, mens kvinnene går en betydelig lettere løype – og det er godt nytt for Skistad som har veldig høy maksfart, sier Aukland.

Han mener det også gagner en løper som sveitsiske Laurien van der Graaf.

– Hun er en joker. Hun koster 8,5 millioner, og kan faktisk vinne i den løypa, sier han.

30 km med skibytte: Dario Cologna (12 mill.)

På spørsmål om hvem som må på til skiathlon-rennet velger NRK-eksperten først Emil Iversen, men etter litt tenketid endrer han mening:

– Dario Cologna vant prøve-VM. Han har vist gang på gang at han er i best form når det gjelder som mest, og han trives godt i løypene i Seefeld. Det er også en lang motbakke før oppløpet som minner veldig om den som var i Sotsji, der han vant. Den passer han veldig godt, sier Aukland.

– Så jeg setter min lit til Cologna, og at han stikker i siste bakken, sier den tidligere sveitsiske landslagstreneren.

PÅ LAGET: Aukland mener Dario Cologna er en het kandidat til å vinne 30-kilometeren med skibytte. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Lagsprint, klassisk: Johannes Høsflot Klæbo (20,5 mill.)

Lagsprinten er på mange måter slutten på den første delen av VM-manager. Den siste muligheten for spurtkanonene, før du må brenne av byttene på løpere som er sterkere på distanse. Aukland mener likevel du bør få på Klæbo til denne etappen, koste hva det koste vil.

– Det sier seg selv hvorfor man bør ha han, han er verdens beste sprinter. Han har vist gjennom sesongen at han er den raskeste, og det passer han med den løypa som er i Seefeld, sier Aukland.

I lagsprinten får du flest poeng for å ha den beste totale etappetiden, ikke nødvendigvis for å ta gullet. Det tror Aukland er en fordel for Klæbo.

– Han kommer til å gå fort på alle sine etapper, i tillegg til at han kan vinne gullet for Norge i spurten, sier han.

GULL? Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo vant lagsprinten i Lahti før VM. Fredrik Aukland mener Klæbo er det viktigste kortet å ha på tredje runde i VM-manager. Foto: Markku Ulander / lehtikuva / NTB scanpix

10 km/15 km klassisk: Iivo Niskanen (16 mill.)

På kvinnenes 10 kilometer er det opplest og vedtatt at Therese Johaug tar gull, men hun koster 25 mill. på VM-manager. Dermed kan det være smart å se til herreklassen på individuellstarten.

– Det er ingen som slår Niskanen i klassisk da han er på sitt beste. Jeg tror han vil å komme i form til VM. Den eneste som kan matche han er egentlig Bolsjunov, og jeg tror Niskanen treffer bedre på formen, sier NRKs ekspert.

På kvinnesiden mener han det kan være mer verdi å lete etter kvinnen som tar sølvet.

GOD KANDIDAT: Eksperten mener Ingvild Flugstad Østberg er verdt prisen på 17,5 mill. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Ingvild Flugstad Østberg bør også være på laget, for hun kan gå mange distanser. Mye tyder på at hun vil gå både skiathlon og lagsprint. På 10-kilometeren er hun òg en het kandidat til å slåss om andreplassen bak Therese Johaug, sier Aukland.

Han trekker også frem et par «jokere» til etappen.

– Poltaranin kommer alltid i form til mesterskap, og han koster 10 mill. Teresa Stadlober koster 11 mill., og hun kan absolutt ta poeng på hjemmebane, sier han.

Hør vårt radioprogram om VM-manager med Fredrik Aukland og Carina Olset på NRK Sport mandag 18. februar kl. 15.05.

Stafett: Aleksandr Bolsjunov (18 mill.)

På stafetten er det først og fremst poeng å hente på den som går raskest, uavhengig av om laget vinner stafetten eller ikke. Russland er absolutt en gullkandidat, og Aukland tror ikke 22 år gamle Bolsjunov vil spare på kruttet i Østerrike.

– Han er en fyr som kan klinke til, og få beste tid på stafetten, sier Aukland, og utdyper:

– Han har vist gjennom hele sesongen at han er en av verdens beste løpere, spesielt i klassisk. Jeg tror det russiske laget er interessert i å vise seg fram, og på stafett handler det om å gå fra feltet, og det er han en type til å gjøre, sier han.

HURTIG: Aleksandr Bolsjunov er en som kan få opp farten på stafetten, mener Fredrik Aukland. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Tremil/femmil, fristil, fellesstart: Sjur Røthe (15 mill.)

Årets femmil er vanskelig å spå, mener Aukland. Det kan gå et rykk med en liten gruppe, det kan bli en ensom soldat i front, og det kan bli en spurt. En mann som kan vinne uavhengig av scenario er Sjur Røthe.

– Han kan både stikke fra feltet, og han kan vinne en spurt på en femmil. Det er det som er veldig fint med han. Jeg tror Sjur Røthe er et kjempetips på den femmila, sier han.

FAVORITT: Sjur Røthe er favoritt til å vinne femmila. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Simen Hegstad Krüger (13 mill.) har blitt vraket til 30-kilometeren, og det er en revansjelysten Lyn-løper som vil ta fatt på femmila. Her skal det også deles ut poeng underveis, og det tror Fredrik Aukland kan bli en gullgruve for Krüger-eiere.

– Han er en type som kan stikke av tidlig, og han kan faktisk klare å vinne ved å gå fra, sier han.

Han tror dog ikke den taktikken vil holde helt inn, og at det trolig blir en massespurt. Da er Alex Harvey (12 mill.) en sterk kandidat.

– Jeg tror nok kanskje det blir spurt. Jeg tror ikke det er noen som kommer til å klare å gå fra, og da er Alex Harvey er utrolig bra tips. Han er en slu fyr som alltid kommer på slutten på femmil, sier Aukland.

