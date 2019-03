Tross en god oppvisning som ankermann for Norge, har ikke oppladningen til stafetten vært like lett for Klæbo, som har slitt med å sove de siste dagene.

INGEN BAK: Klæbo ser etter Ustjugov på oppløpet, men det er ingen bak ham. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg har ikke hatt det noe bra for å være helt ærlig. I morges så skalv hendene mine og var iskalde, det er ikke noe behagelig, men nå er det veldig godt, sier Klæbo.

Likevel, med 3,3 kilometer igjen parkerte Klæbo Ustjugov og fikk meter på meter på russeren. Klæbo fikk etter hvert over 30 sekunder på russeren, og kunne gå rolig over målstreken og sikret stafettgullet til Norge.

– Jeg vet ikke, jeg fikk noen billige meter på andre runde, så tenkte jeg bare at jeg skulle kødde litt. Plutselig var det nesten 10 sekunder og da skjønte jeg at nå må jeg bare gå inn til mål, sier den ferske gullvinneren Johannes Høsflot Klæbo.

– Jeg hadde sett for meg å ligge i rygg og være med å kjempe om en spurt. Jeg var stiv og sliten på slutten og jeg var glad jeg ikke hadde han fem sekunder bak, sier Klæbo.

– Det hadde vi ikke trodd

GULLSMIL: Den tiende strake stafettseieren til de norske herrene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ustjugov og Russland gikk til slutt inn til sølvmedaljen, 38,8 sekunder bak Klæbo. Frankrike sikret bronsen i duell med Finland.

Landslagssjef Vidar Løfshus er inne i sin siste sesong i sjefsstolen, og var storfornøyd med dagens gullmedalje, men også litt overrasket over hvordan det utspilte seg.

– Nok en fantastisk dag, og så ble det en veldig spesiell stafett. At Ustjugov skulle sprekke på den måten der, det hadde vi ikke trodd, sier en fornøyd Løfshus.

Men Ustjugov hadde visstnok heller ingen god oppladning til rennet.

– Han kom til skitesten og sa han hadde vondt i magen, men at det var greit. Jeg sier at når du ikke har noe næring i kroppen, da har du ikke noe energi. Nettopp slik så det ut som for meg i dag, det der er ikke normalt for Sergej, sier Markus Cramer, landslagstrener for Russland.

Lettet Iversen

Emil Iversen hadde vraket seg selv til stafetten, men ble likevel tatt ut i troppen og gikk den første etappen for Norge. Grunnen var at Didrik Tønseth ga beskjed om at han ikke ville gå.

TOK UT ALT: Emil Iversen gikk første etappe. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Iversen hang godt med, helt til han stivnet litt i den siste bakken. Andrej Larkov fikk likevel ikke mange meterne, og Iversen sendte Martin Johnsrud Sundby ut som nummer to, like bak russeren på den andre etappen.

– Da var jeg letta, glad, stolt, fornøyd, sa en sliten, men fornøyd Emil Iversen til NRK etter sin etappen.

Sundby dro godt foran på etappe nummer to, og kun Finland og Russland hang med i front. Calle Halfvarsson forsøkte å henge med for Sverige, men klarte ikke holde følge med tetgruppa.

Mye taktikk

Sundby fikk ikke nevneverdig avstand til verken finnen eller russeren på sin etappe, men fikk sendt Sjur Røthe først ut på den nest siste etappen.

KONTROLLERT I TET: Russland, Finland og Norge holdt stand i tet på den tredje etappen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Treffer godt på skyvene, nå får han mulighet til å ligge bak og spare krefter. Det kan komme godt med på den siste runden, sa NRK-ekspert Fredrik Aukland om Røthe underveis.

Røthe sendte Johannes Høsflot Klæbo først ut på den siste etappen, men nordmannen nektet å ligge foran og Sergej Ustjugov, som vekslet som nummer to, fikk den store drajobben i front.

– Det kan føre til at russeren blir litt irritert, sier Aukland, om de to som ikke er perlevenner.

Så gikk Klæbo til i bakken og fikk meter på meter på russeren. Til slutt over 30 sekunder foran Ustjugov i mål.