Jacobsen: – Det er min innsats som gjør at det blir sølv og ikke gull

– Det var en rar opplevelse, sier Jacobsen til NRK etter rennet.

På veksling til tredje etappe hadde Ingvild Flugstad Østberg og Frida Karlsson ristet av seg resten av feltet. Jacobsen skulle måle krefter mot Charlotte Kalla. Og i starten følte Jacobsen seg bra.

– Jeg får de sekundene fra Ingvild som jeg visste at jeg kom til å miste ut fra start der det mye motvind. Charlotte går fort i første sprintbakken, men jeg klarer å være med.

Men så startet 32-åringen å tape tid mot sin svenske konkurrent.

– Så er det som om jeg mister henne over en topp og i en utforkjøring, forklarer hun.

– Etter det er jeg sjanseløs, rett og slett.

Tar på seg skylden

Da Jacobsen sendte Therese Johaug ut på den siste etappen måtte Norges ankerkvinne ta inn hele 18,8 sekunder på svenskenes Stina Nilsson. I vekslingsområdet lå en utslitt Jacobsen i lang tid og hev etter pusten.

LANGT OPP: Det ble etter hvert langt mellom Charlotte Kalla og Astrid Uhrenholdt Jacobsen på den tredje etappen. Du trenger javascript for å se video. LANGT OPP: Det ble etter hvert langt mellom Charlotte Kalla og Astrid Uhrenholdt Jacobsen på den tredje etappen.

– Jeg har inntrykk av at Kalla har gått fortere enn vi forventet. Det er nok lenge siden hun har gått så fort på ski. Det hadde vi nok ikke regnet med, innrømmer landslagssjef for de norske landslagsjentene Ole Morten Iversen til NRK.

Underveis i løpet mente han at Johaug kunne ta inn 15 sekunder på Nilsson, men at 18 ville bli tøft. Johaug hentet inn Nilssons store forsprang, men hadde ikke nok krefter til å dra ifra svensken som spurtet inn til gull.

Dermed tok Norge sølv. Det mener Jacobsen står på hennes kappe.

– Det er jeg som blir for svak i dag til at vi skal klare gullet. Det eneste som er bra med min etappe er at vi rister av oss Russland. Det er min innsats som gjør at det blir sølv og ikke gull.

Landslagstrener: – Vondt å se

Assisterende landslagstrener for det norske elitelaget Geir Endre Rogn går langt i å antyde at Johaug fikk et for dårlig utgangspunkt for sin siste etappe i forhold til det som var planen.

VONDT: Geir Endre Rogn mener det var vondt å se Astrid Uhrenholdt Jacobsen tape hele 18 sekunder til Charlotte Kalla. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er alltid vondt å se at noen får det litt på den måten, samtidig kjempet hun bra. Vi trodde at det kunne være en god løsning at Stina (Nilsson) fikk en liten ledelse, men den ble dessverre altfor stor, sier han i intervjusonen etter rennet.

Han mener at om Jacobsen hadde holdt luken til Kalla litt mindre, så ville Norge tatt gullet, og den norske taktikken fungert perfekt.

– Hadde luken vært ti sekunder, og ikke atten, kunne dette gått bra.

Etter stafetten er et av de store samtaleemnene om det var riktig å sette opp Johaug på den siste etappen. Burde Østberg gått den, eller hva med Maiken Caspersen Falla?

– Jeg tror ikke vi hadde gjort det noe bedre i dag om vi hadde stokket om på laget, jeg var rett og slett ikke god nok mot Kalla, mener Jacobsen.