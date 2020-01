Eckhoff var i ferd med å gi opp seg selv. Nå beskrives hun som en helt ny person

Følg dagens skiskyttersprint for kvinner fra Ruhpolding her fra klokka 14.30.

Tiril Eckhoff har lagt noen tøffe år bak seg. Hun fikk sitt gjennombrudd i 2014, og da Tora Berger la opp trodde mange at Eckhoff umiddelbart skulle overta tronen som Norges nye skiskytterdronning.

Slik ble det ikke.

Til tross for en verdenscupseier i ny og ne, og noen sterke prestasjoner i mesterskapssammenheng, er det først i vinter at 29-åringen har vært stabilt god og hevdet seg helt i toppen i flere renn på rad.

– Det er litt vanskelig å snakke om stabilitet i skiskyting, fordi jeg vet hvor tunge de nedturene er, forteller hun.

Mistet troen

Faktisk har nedturene vært så tøffe at hun begynte å tvile på om hun noen gang skulle prestere jevnt godt på skytebanen. På et tidspunkt tenkte Eckhoff at «den stabiliteten, den kommer aldri».

Det samme tenkte NRKs nye skiskytterekspert Emil Hegle Svendsen. Han kjenner Eckhoff godt etter flere år på landslaget sammen.

– Jeg hadde begynt å gi henne litt opp. Jeg hadde veldig tro på Tiril etter OL i Sotsji i 2014, og hun var jo så god som ung, minnes han.

GJENNOMBRUDDET: Tiril Eckhoff klinte til med OL-gull på mixed stafett sammen med Emil Hegle Svendsen (f.v.), Ole Einar Bjørndalen og Tora Berger i Sotsji i 2014.

Men da den tidligere verdenscupvinneren Tora Berger la opp etter 2013/2014-sesongen, og mye av presset ble flyttet over på Eckhoff, uteble de gode norske resultatene.

– Den tryggheten med å ha Tora på laget forsvant, og plutselig måtte Tiril ta ansvar selv. Da var det noen tyngre år enn man kunne se for seg, forteller Svendsen.

– Hun stråler

Etter syv verdenscupseire så langt denne sesongen, der fire har kommet i individuelle renn, er det en helt annen Tiril Eckhoff som blir gjenforent med Svendsen i Ruhpolding.

– Nå ser du at hun har masse glede og selvtillit, og hun stråler jo om dagen. Hun er som en helt annen person enn hun var i fjor, mener han.

TVILTE: Emil Hegle Svendsen begynte å miste troen på at Eckhoff kunne bli en stabil skytter. Foto: Ole Kaland / NRK

Han tror de mange bomskuddene gikk hardt inn på henne, men mener at hun nå har gått fra å være en usikker løper på standplass, til å bli mer trygg og sikker på seg selv.

– Jeg har jobbet hver dag for å bli bedre på skytebanen, og nå har det plutselig blomstret litt, sier hun før hun påpeker at det tross alt ikke er mange månedene siden hun bommet litt for mye i verdenscupåpningen i Östersund.

Kuttet ut planlegging og visualisering

Hun forklarer at hovedforskjellen fra tidligere år er at hun nå klarer å være mer avslappet og senke skuldrene på standplass. Hun har rett og slett gjort det litt enklere for seg selv ved å bruke mindre tid på «unødvendige forberedelser».

– Alle skirenn er forskjellige og det er vanskelig å forberede seg på alle mulige scenarioer. Derfor har jeg kuttet ut sånne ting som etter «boka» skal være bra å gjøre, som planlegging og visualisering. I stedet blir det mer dårlige TV-serier og mer avkobling.

– Og det gjør deg bedre?

– Ja, jeg tror det.

SENKER SKULDRENE: Tiril Eckhoff tror kutt i forberedelser har hjulpet henne til å bli mer trygg på standplass. Foto: Martin Schutt

Har sluttet med «blunkingen»

Svendsen sier han støtter hennes nye strategi om ikke å følge «læreboka» til punkt og prikke.

– Det er en balansegang selvfølgelig, men hvis du forbereder deg for mye kan du bli litt knytt. Jeg tror Tiril er en løper som trenger å kjenne at hun har kontroll, men uten å ha planlagt løpet i minste detalj, for da blir det for mye å tenke på.

Han mener det særlig er én konkret ting som avslører at Eckhoff har lagt fra seg den usikkerheten på standplass som hun lenge har slitt med:

– Tidligere, hvis hun fikk et bomskudd, begynte hun å blunke mye med øyet og man så usikkerheten komme over henne. Mens nå klarer hun å være offensiv og kjører på selv om hun får et bomskudd, og det tror jeg er nøkkelen for Tiril.