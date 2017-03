Norge på pallen i Pyeongchang

Et redusert norsk stafettlag kom på 3.-plass i prøve-OL i Pyeongchang. Frankrike vant stafetten, mens Østerrike ble nummer to. Vetle Sjåstad Christiansen, Ole Einar Bjørndalen, Vegard Gjermundshaug og Henrik L'Abée-Lund gikk for Norge.

– Vi er ikke et B-lag en gang, men nesten et C-lag. Så dette var veldig gøy, sier Vetle Sjåstad Christiansen om pallplassen.