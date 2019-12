Tande friskmeldt

Daniel-André Tande er friskmeldt og stiller til start i dagens individuelle hopprenn i tyske Klingenthal. Kongsberg-hopparane skada seg i ankelen etter at ein ski gjekk løpsk og trefte han under prøveomgangen fredag. Han seier til NRK at han framleis har smerte, men at det ikkje skal hemme han.