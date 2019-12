Absurd standplass-kaos: Konkurrent skjøt fulltreffer i norsk skiskytters skive

– Var det bom eller ikke for Thekla Brun-Lie?

Til og med NRKs ekspertkommentator Ola Lunde var usikker.

Det ene skuddet til Brun-Lie på andre stående skyting ble registrert som både bom og treff, og 27-åringen la ut på en strafferunde – selv med fullt hus.

Her kan du høre situasjonen. Du trenger javascript for å se video. Her kan du høre situasjonen.

Først etter en stund skjønte man hva som egentlig hadde skjedd. Det var ikke Brun-Lie som hadde skutt fullt hus, det var derimot en konkurrent som hadde skutt på hennes skive.

– Jeg har aldri sett lignende, sier NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith.

Rettferdig vurdering

På grunn av at konkurrenten ga henne en fulltreffer på skuddet, trengte egentlig ikke Brun-Lie å gå den siste strafferunden. Dette var noe hun selv valgte å gjøre, men rennleder Borut Nunar mener det var en korrekt avgjørelse av Brun-Lie å gå strafferunden.

– Hun ved siden av meg skjøt på feil skive, og så bommet jeg på ett skudd. Så jeg gikk bare den strafferunden jeg, sier Brun-Lie i målområdet.

– Hun var rettferdig mot seg selv, mot alle og konkurransen. Ingen vil gå strafferunde, men hun gjorde det fordi hun visste at det første skuddet var fra den ukrainske damen, sier Nunar.

Han forteller at det ikke kommer til å skje noe videre i forbindelse med denne hendelsen.

Brun-Lie lå et godt stykke bak på resultatlista allerede før stående skyting, og med den «unødvendige» strafferunden havnet hun til slutt ett og et halvt minutt bak den italienske vinneren Dorothea Wierer.

Sterk andreplass

Det ligger en slags «sprintforbannelse» i østerrikske Hochfilzen.

Aldri før har en norsk kvinne vunnet en skiskyttersprint den lille landsbyen. Faktisk har Norges kvinner kun vunnet skiskyting her ved tre anledninger tidligere.

Det så lenge lyst ut for Ingrid Landmark Tandrevold, som skjøt best av de norske skiskytterne og leverte to fulle hus.

Hun ga det hun hadde på sisterunden i skisporet, men måtte se førsteplassen ryke med seks sekunder.

Tandrevold er likevel svært fornøyd med egen prestasjon.

– Jeg er utrolig fornøyd med skytinga – kjempefornøyd faktisk. Som jeg sa forrige uke så tar jeg med meg alle fulle hus jeg kan. Det bygger utrolig mye selvtillit, sa Tandrevold til NRK.

Tandrevold skjøt strålende og ga det hun hadde i sporet. Det holdt til en god andreplass. Foto: Fredrik Sandberg / Tt Nyhetsbyrän / NTB scanpix

23-åringen ga det et solid forsøk på sisterunden og gikk inn til en sterk andreplass.

Hun forteller til NRK at hun hadde lagt en solid plan for hvordan hun skulle gå hver del av den siste runden, men stivnet og kjørte en svært dårlig sving.

Kanskje kostet det henne førsteplassen.

Rykker opp i sammendraget

Med dagens andreplass rykker Tandrevold opp på andreplassen i verdenscupen sammenlagt. Da hun fikk vite dette av NRKs kommentator Stabrun Smith utbrøt hun: «Hva, er det sant?»

– Jeg har ikke sjekket den lista og visste ikke hvordan jeg lå an, sier hun til NRK og legger til:

– Jeg blir jo litt overrasket. Det er ikke noe jeg hadde forventet, men samtidig så føler jeg at jeg jobber utrolig hardt med dette her da og det at det gir resultater er bare veldig morsomt. Jeg tar med meg selvtilliten herfra inn i konkurranser videre.

Tandrevold forteller at hun foran sesongen hadde et mål om å være innenfor topp 25 i verdenscupen sammenlagt for å kunne gå fellesstart. Nå innrømmer hun at dette målet kanskje kan justeres litt ned.

– Nå var jeg nummer elleve i fjor, så å være topp ti i worldcupen får være et mål.

– Ikke topp tre?

– Topp seks da? Nå pusher du meg veldig, ler hun.

Knallstart

Tiril Eckhoff gikk ut som første nordmann med startnummer 18. Hun åpnet raskt i skisporet, men fikk ett bomskudd allerede på første liggende skyting. Selv om Eckhoff gikk godt på ski og hentet inn flere sekunder ute i løypa, hjalp det lite at hun også på andre stående skyting fikk en strafferunde.

Med feilfri skyting ville trolig 29-åring vært på toppen av pallen i dag.

Det samme gjelder Marte Olsbu Røiseland. I likhet med Eckhoff gikk også hun tøft ut fra start, men på første liggende skyting ble det ett bomskudd og strafferunde.

Olsbu Røiseland gikk også fort i sporet, men fikk en hårfin bom på andre stående skyting. Dermed ble det vanskelig å hente sekunder opp til pallen.

Olsbu Røiseland endte på en sjuende plass. Eckhoff ble nummer åtte.