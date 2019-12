– Jeg ble sjokkert. Å ta femten sekunder på 800 meter, det trodde jeg ikke var mulig. Hun leverte en helt super sisterunde, sier NRKs skiskytterekspert Ola Lunde.

Etter en meget solid tredjeetappe fra Tiril Eckhoff var plutselig Norge bare halvminuttet bak Russland i tet.

Dermed stod det hele på Marte Olsbu Røiseland. Den norske skiskytteren har vært den raskeste i sporet så langt denne sesongen.

I dag leverte hun igjen.

NORSK JUBEL: For andre helg på rad sikret de norske kvinnene stafettseier. Her fra seieren forrige helg i Östersund. Foto: Kerstin Joensson / AP

Etter andre skyting lå hun 15 sekunder bak russiske Ekaterina Yurlova-Percht i tet, men så skrudde hun på turboen.

– Jeg tenkte at det var verdt å ta en sjanse og så at det kunne gå, og jeg fikk heldigvis ryggen, sier Olsbu Røiseland til NRK.

Plutselig var Olsbu Røiseland forbi. Alene over målstreken sikret hun Norges andre stafettseier på rad - noe som ikke har skjedd siden 2005.

– Jeg måtte bare satse alt og prøve. Det gikk akkurat, og det er jeg veldig godt fornøyd med, sier skiskytteren.

– Det er helt enormt

Karoline Knotten gikk først ut for det norske laget og skjøt fullt hus ved første liggende.

Knotten måtte ta i bruk ett ekstraskudd på stående, og ved første veksling kom hun inn som nummer fem.

– Det er utrolig gøy å gå med disse jentene, sier Knotten etter seieren.

SOLID ETAPPE: Karoline Knotten imponerte og gikk inn til en sterk femteplass etter førsteetappen. Foto: Kerstin Joensson / AP

– Det er kult å se at disse ungspirene hjelper til og at vi gjør det bra, sier Eckhoff.

Ved første veksling lå Norge 12.3 sekunder bak Russland, og så var det duket for Ingrid Landmark Tandrevold, som tok andreplass i sprinten fredag.

Tandrevold skjøt kontrollert ned alle blinkene på liggende, men på stående ble det større problemer. 23-åringen brukte opp de tre ekstraskuddene og måtte gå en strafferunde.

Dermed var det plutselig ett minutt opp til Italia og Dorothea Wierer, som da ledet både rennet og verdenscupen sammenlagt.

To superetapper

Ved samme tidsdifferanse skulle Tiril Eckhoff jakte teten etter andre veksling. Og det klarte hun med glans.

Hun måtte ta i bruk to ekstraskudd på veien, men i sporet fosset 29-åringen forbi.

– Det er helt enormt det hun gjør her nå, sa NRKs skiskytterekspert Ola Lunde.

Bæringen gikk inn til veksling bare 25.7 sekunder bak Russland og Svetlana Mironova som hadde tatt over ledelsen fra Italia. Med det hadde hun tatt inn over et halvt minutt.

Og enda mer utrolig skulle det bli.

TO PÅ RAD: Her fra seieren forrige helg i Östersund. Foto: Fredrik Sandberg / AFP

Marte Olsbu Røiseland hadde ansvaret for ankeretappen og skjøt fullt hus, men en god russisk serie på liggende fra Ekaterina Yurlova-Percht sørget for at avstanden fortsatt lå på rundt halvminuttet.

Men så tok Norge fullstendig kontroll. En enorm leveranse i sporet fra Olsbu Røiseland sørget for enda en ny norsk seier. Den andre helgen på rad.

– Jeg er litt stolt over at vi har klart det. Vi gir ikke opp og kjører på, så står vi plutselig på toppen. Vi jobber hardt mot dette og så klarer vi å ta det, sier Tiril Eckhoff.

Russland tok andreplassen, 8.2 sekunder bak Norge. På tredjeplass endte Sveits, minuttet bak.