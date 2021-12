Eckhoff har strikket seg til overskudd etter tung sesongstart

– Noe er galt med Tiril Eckhoff i sporet, også i dag. I sum bør dette være grunn til bekymring, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith etter at Eckhoff hadde gått inn til 28. plass på jaktstarten forrige lørdag.

Det var hennes fjerde renn på rad med plassering rundt nummer 30. Med andre ord har fjorårets sammenlagtvinner i verdenscupen fått en tung start på forsvaret av den gule trøya.

– Jeg er sikker på at formen kommer, så om formen ikke kommer før jul, så kommer den etter. Jeg har lagt ned mye trening, og så kommer kroppen når den vil, sier Eckhoff til NRK etter siste trening før fredagens sprint i Hochfilzen.

NRK har sett på langrennstidene på de to første verdenscupsprintene til de norske utøverne.

På sesongens to første sprinter har Eckhoff nemlig vært 45 sekunder bak Elvira Öberg som har hatt beste langrennstid. Forrige sesong var det nesten et halvminutt bedre. Fredag venter det nettopp sprint her i Hochfilzen.

– Jeg hadde en litt tung start i fjor også. Jeg sliter ofte i starten, så jeg håper det snur, forteller hun, og sikter til 67.-plassen i fjorårets sesongåpning i Kontiolahti.

På alle de individuelle øvelsene denne sesongen har Eckhoff i snitt vært 54 sekunder bak beste langrennstid.

MOTGANG: Tiril Eckhoff fikk det ikke helt til å stemme i Östersund. Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN

– Vi har litt å gå på

Landslagssjef Sverre Huber Kaas har også fjoråret klart i minne når han blir konfrontert med den svake resultatfangsten i sesongstarten.

– Man liker aldri å få en skjev start. Hun har tatt poeng i alle løpa, så sånn sett er det et steg opp fra i fjor og skytinga har blitt bedre og bedre. Vi tror ikke det er så mye som skal til, mener Huber Kaas som er klar på at laget hans har en vei å gå for å nå de siste årenes høyder.

– Vi føler vi har prestert relativt bra, men ikke fått så godt betalt som vi synes vi burde. Vi har ikke hatt en veldig dårlig start, vi henger med, men vi føler at vi har litt å gå på. Og så skal vi ikke være redd for å si at sesongstarten har vært trå, sier landslagstreneren og minner om at Marte Olsbu Røiseland er nummer to i verdenscupen.

– Kostet en del krefter

Etter de to første helgene i den svenske vintermetropolen Østersund var det lite overskudd igjen blant skiskytterkvinnene. Derfor har de første dagene her i Hochfilzen vært preget av hvile på utøverhotellet.

– Jeg har strikket en balaklava, det er det jeg har gjort. En sånn rundt hodet med hull i midten, for det var jo så kaldt i Østersund, forteller Eckhoff med en liten latter.

– Tiril har tatt det veldig med ro. Med den følelsen man får av rennene i Østersund, selv om det relativt sett var noen gode prestasjoner, så koster det en del krefter. Overskudd er veldig viktig, så vi har prøvd å finne mest mulig overskudd til konkurransene i helgen, forteller landslagstrener Sverre Huber Kaas.

Å finne overskudd har også vært Olsbu Røiselands mål de første døgnene i alpene. Til tross for at hun har levert gode resultater med både pallplass og seier, har kroppen savnet litt restitusjon.

VÆRT SLITEN: Også Marte Olsbu Røiseland var sliten etter verdenscupstarten i Østersund. Foto: JOE KLAMAR / AFP

– Jeg har vært litt sliten etter Østersund og hatt noen roligere dager. Litt flere enn jeg hadde håpt og planlagt, men jeg var på økt i dag og det var tungt. Jeg håper jeg får en litt bedre følelse i morgen, forteller hun etter torsdagens treningsøkt i snøværet i den østerrikske fjellheimen.

– Gir selvtillit

Hochfilzen har på mange måter blitt en drømmedestinasjon for Norge og i fjor tapetserte kvinnene pallen her. Derfor er også optimismen stor i laget før den tredje verdenscuphelgen for sesongen.

– Vi kommer nå til et nytt sted med gode minner, litt annet type føre og løyper. Noen små forandringer i hva vi gjør hjelper veldig og som regel pleier vi å ha en markant formstigning når vi kommer hit. Det gir også selvtillit i gruppa til at vi tror at vi kan bite ordentlig fra oss, forteller Huber Kaas.

Også Eckhoff er sterk i troa på at dette er helga formpila vil snu.

– Jeg har slappet godt av og gjort en innsats for å få kroppen i form. Her har jeg veldig mange gode erfaringer, så jeg må bare glede meg. De siste dagene har jeg jobba med å prøve å finne gleden med skiskyting etter en halvtung start, avslutter Eckhoff lett optimistisk.

Om hun og resten av skiskytterkvinnene har funnet overskuddet ser du på NRK 3 fredag fra klokka 14.05.