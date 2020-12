– Det var veldig, veldig deilig. Jeg har slitt de siste ukene, sier Eckhoff med tårer øynene.

Forventningene var store da hun kom til Finland, men det startet med en 67.-plass på normaldistansen og en 43.-plass på sprinten dagen etter. Lørdagens stafett ble heller ingen god opplevelse.

På jaktstarten søndag startet Eckhoff som nummer åtte, 1.01 minutt bak ledende Hanna Öberg. Og for en thriller det skulle bli. Inn på siste stående kom Öberg, Marte Olsbu Røiseland og Eckhoff inn samtidig. Kun sistnevnte fylte blinkene, og gikk alene og smilende inn til seier.

– Det er så imponerende av Tiril, som har hatt så mye trøbbel, roser Ola Lunde.

OPP OG NED: Tiril Eckhoff ble nummer åtte på sprinten torsdag. Foto: Antti Aimo-Koivisto / AP

– Jeg har fått veldig god hjelp av det teamet jeg har rundt meg. De fikk meg opp igjen. Nå forstår jeg at det er gøy å prestere selv om det ikke er mennesker her, sier 30-åringen etter sin 14. verdenscupseier.

Praten før start hjalp

Eckhoff har uttalt at hun synes det er både trist og mentalt tøft med de strenge koronarestriksjonene. Når resultatene også uteble, var det ekstra tungt med to uker i de finske skoger.

– Seieren var viktig for meg. Jeg har tenkt at når de norske langrennsløperne reiste hjem, så har jeg hatt en stor klump i magen, så nå tør jeg kanskje å fortsette ferden videre, forteller hun.

Tilbakemeldinger hjemmefra fikk henne til å slå fra seg en tidlig hjemreise.

– Vi spiser alene på rommene våre, og det er veldig spesielt. Men heldigvis har jeg snakket med en del hjemme som sier vi gir god underholdning på TV, så jeg får takke de der hjemme som minner meg på det.

Det er bare andre gang hun får 20 av 20 treff. Forrige gang var på jaktstarten i Hochfilzen i fjor, da hun også startet som nummer åtte. Før jaktstarten fikk hun råd av herrenes skytetrener.

– Jeg har jobbet hardt med hodet og har fått god hjelp. Jeg fikk hjelp av Siegfried (Mazet) på standplass i dag, og han hjalp meg å finne noen nøkler. Det er små detaljer som gjør at man treffer, men det var jævlig deilig, forteller hun.

Kjefter på Ola Lunde

I sporet rykket også Røiseland fra Öberg, og dermed ble det dobbelt norsk.

– Det føles veldig bra, men det var rått å se på Tiril i dag. Hvordan hun tar den opphentingen. To på pallen, og tre topp seks er skikkelig oppreising fra i går, sier Røiseland.

For i tillegg til dobbeltseieren ble Ingrid Tandrevold nummer seks. Hun er stolt av laget, men benyttet intervjuet til å ta et lite oppgjør.

– Jeg har en høne å plukke med Ola Lunde. Når man har vært så lenge i skiskyttersirkuset som han har vært, så vet man jo at skytebanen er stillesone, men da Tiril skjøt fullt hus på første stående, så måtte jeg ta opp førsteskuddet mitt på nytt fordi det han ropte ljomet utover hele stadion så det ristet, fortsetter Tandrevold.

– Det er bra det er siste dagen for jeg tror han hadde fått et gult kort av skytebanesjefen for det der, legger hun til.

– Hans glede gikk utover din skyting?

– At det ikke ble tre på pallen i dag får vi vel skylde på Ola Lunde for faktisk. Vi får ta det igjen i Hochfilzen, og nå er vi i hvert fall der vi vil være, svarer Tandrevold med et lite smil.

– Får begynne med ørepropper

Lunde tar kritikken med ro.

– Jeg tenker at da må Ingrid konsentrere seg mer om skytinga. Hun skal ikke høre noe, og hvis hun har problemer med det, så får hun begynne med ørepropper, som mange av de andre gjør, svarer NRKs kommentator.

– Laget du mye lyd da Tiril skjøt fullt der?

– Det gjorde jeg helt sikkert. For det er en del av det å kommentere. I koronatider så er jeg jo der nesten alene, svarer Lunde, og legger til at han nå forventer 20 og ikke 19 treff av Tandrevold i Hochfilzen siden NRK ikke vil være til stede der.

De norske herrene fikk en perfekt start på sesongens stafetter, da Sturla Holm Lægreid, Vetle Sjåstad Christiansen, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø stort sett ledet fra start til mål, og vant foran Sverige og Tyskland.