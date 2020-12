Snøvær utsetter Mowinckel-comeback

Ragnhild Mowinckel må vente på sitt første verdenscuprenn på godt over halvannet år. Begge helgens super-G-renn i Sveits er nå avlyst.

Juryen avgjorde i morgentimene at det på grunn av snøfall og sterk vind ikke var mulig å gjennomføre lørdagens renn. I stedet ble det jobbet for sikre søndagens super-G-konkurranse, men sent på ettermiddagen kom meldingen om at det ikke blir noe av.