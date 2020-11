NRKs ekspert etter norsk skytekollaps: – De må skjerpe seg

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Med hele sju tilleggsminutter havnet Tiril Eckhoff på en 67.-plass på normaldistansen i Finland.

– Det var skikkelig dårlig. Jeg er skuffa. Jeg følte jeg har kommet godt inn i det, og så blir jeg skikkelig defensiv. Det er kjedelig, forteller hun til NRK.

Med fire bom ble det heller ingen topplassering for VM-dronning Marte Olsbu Røiseland.

– Kort oppsummert er det for mange bom, men jeg føler kroppen funker. Jeg er skikkelig misfornøyd både på liggende og stående, sier hun etter 24.-plassen.

– Det er skikkelig irriterende, legger hun til.

– Jeg skuffet over resultatlista, sett under ett. De norske går bra på ski, men det er altfor mye høye skuldre og mye stress. De må skjerpe seg litt om de skal klare å hamle opp med Dorothea Wierer (1) og Denise Herrmann (2) utover sesongen, oppsummerer NRKs ekspert Liv Grete Skjelbreid.

– Dette var ikke bra, jeg har ikke lyst til å si ræva, men nå har jeg sagt det, sier Ole Kristian Stoltenberg i NRKs studio.

Karoline Knotten ble beste norske kvinne med en 20.-plass, med tre bom og Ingrid Tandrevold nummer 28. Mens Ida Lien bommet to ganger og ble nummer 30, og Emilie Kalkenberg havnet på 59.-plass med fire bom.

OPPGITT: Tiril Eckhoff håper hun klarer å snu det til sprinten søndag. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

– Hva skjer her?

Både Eckhoff og Røiseland hadde blant de beste tidene inn til første liggende, men startet begge med én bom hver.

– Det er unødvendig å bomme når det er så fine forhold, påpekte Ola Lunde.

Heller ikke på stående ble det klaff for de to norske favorittene. Eckhoff fikk ett tilleggsminutt, og Røiseland to, og raste på resultatlistene.

– Hva skjer her da? spurte Lunde da de to var inne på liggende igjen.

– De første bommene er veldig små, men på tredje ligg så var det veldig, veldig dårlig. Det er kjipt, forklarer Eckhoff.

Hun bommet hele tre ganger. Røiseland kom seg feilfritt ut i sporet igjen. De to fikk henholdsvis to en én bom også på siste tur innom standplass.

– Jeg er ikke helt på i dag. Man må fullføre hvert skudd, og det gjorde ikke jeg. Det var heldigvis kult med Sturla i dag, sier Eckhoff og sikter til seieren til lagkameraten.

Tett seiersduell

Ingrid Landmark Tandrevold lå an til en god plassering, men på siste skyting fikk også hun to tilleggsminutter. Da ble hun i stedet nummer 28.

– Det var gøy frem til den. Siste skyting ødelegger hele løpet, slår hun fast.

– Jeg misfornøyd med skytinga, og jeg hater det føret her. Men i dag funker det, og jeg ser at teknikkjobben jeg har gjort funker. Det var gøy i løypa, og jeg ble litt revet med på skytinga, forteller Knotten.

Italienske Dorothea Wierer skjøt derimot feilfritt, men på sisterunden fikk hun det tøft mot langrennsspesialist Denise Herrmann, som hadde én bom. I mål var Wierer bare 0,8 sekunder foran.

– Jeg aner ikke hvordan formen er og jeg føler meg ikke super, sa stjernen til NRK fredag.

Hun pekte på en utfordrende sesongoppkjøring, der hun lå på sofaen mens Italia var i korona-lockdown.

De svenske kvinnene fikk en meget god sesongåpning, og hadde fem inne på topp 10 - med Johanna Skottheim på en tredjeplass.