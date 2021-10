Dramatisk avslutning da Manchester Uniteds rekordrekke ble brutt

Drøyt ti minutter før slutt sendte Caglar Söyüncü hjemmelaget opp i en 2-1-ledelse, men det skulle vise seg å være bare starten på en ellevill avslutning.

Marcus Rashford fikk sine første minutter for sesongen, og mange trodde nok at comebacket ble kronet med 2-2 og ett poeng da han løp seg helt fri og ventet ut Kasper Schmeichel.

Men så, bare minuttet senere, svarte Leicester og ringreven Jamie Vardy. Da Manchester United startet råkjøret for en ny utligning, la Patson Daka på 4-2 på overtid.

Rekordrekke brutt

Manchester United stod med hele 28 strake bortekamper i Premier League uten nederlag. Rekorden ble tatt fra Arsenal da rødtrøyene slo Wolves 1-0 på Molineux i forrige bortekamp.

Nå må imidlertid telleren nullstilles.

4-2-tapet kommer på toppen av flere haltende kamper den siste måneden. Rødtrøyene har kun vunnet én av sine siste fem kamper i alle turneringer, og seieren var av den heldige sorten mot Villarreal (2-1) i mesterligaen.

Nå står også Manchester United med tre strake kamper uten seier i Premier League. Dermed øker presset mot gulljagende Ole Gunnar Solskjær.

Etterlengtet comeback

Rashford stod altså for en mer gledelig nyhet for Manchester United. 23-åringen var gjennom en skulderoperasjon i august, men lørdag var han klar for sine første minutter denne sesongen.

I det 65. minutt kom Rashford inn for Jadon Sancho, som igjen slet med å sette sitt preg på kampen.

Storsigneringen fra Dortmund venter fortsatt på sitt første målpoeng for rødtrøyene denne sesongen.

Langt kortere tid brukte altså Rashford, som så ut til å redde ett poeng for vertene med åtte minutter igjen på klokka.

Jamie Vardy ville det imildertid annerledes.