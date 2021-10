Kritisk månad for Solskjær: – Typisk han å slå tilbake no

Manager Ole Gunnar Solskjær har allereie måtta tole kritikk etter det som har vore ei ustabil opning på sesongen.

Særleg dei fire siste heimekampane har vore svake. 1-0-tapet for Aston Villa vart følgt opp med ein heldig 2-1-siger over Villarreal, og mot Everton (1–1) slapp heimelaga inn mål på Old Trafford for niande kamp på rad.

Det har ikkje skjedd Manchester-laget på det øvste nivået på 50 år.

Klar tendens

No står raudtrøyene overfor ei kamprekkje som fort kan avgjere sjansane til laget i både Premier League og meisterligaen.

Den nesten halvannan månaden ventar mellom anna Liverpool, Tottenham, Manchester City og Arsenal, og dessutan kampar mot gruppeleiar Atalanta og Villarreal i meisterligaen.

Manchester United sine ti neste kampar Ekspandér faktaboks 16.10: Leicester - Manchester United.

20.10: Manchester United - Atalanta (mesterliga).

24.10: Manchester United - Liverpool.

30.10: Tottenham - Manchester United.

2.11: Atalanta - Manchester United (meisterliga).

6.11: Manchester United - Manchester City.

20.11: Watford - Manchester United.

23.11: Villarreal - Manchester United (meisterliga).

28.11: Chelsea - Manchester United.

30.11: Manchester United - Arsenal.

– Det er eit heilt vanvitig program, seier NRKs fotballskribent Thore Haugstad.

Sjølv om det kjem tøffe motstandarar på løpande band, trur Haugstad at det er ein fordel for Manchester United og Ole Gunnar Solskjær.

Det er nemleg ein klar tendens at Manchester-laget står betre mot betre motstandarar – og slår tilbake etter motgang.

SVIANDE TAP: José Mourinho og Tottenham vann 6–1 på Old Trafford. Foto: Carl Recine / AP

I oktober i fjor vart Manchester United audmjuka 6–1 heime mot Tottenham før landslagspausen, og tapet vart følgt opp med bortesigrar mot Newcastle (4–1) og PSG (2-1, meisterliga).

Éi veke seinare tapte raudtrøyene heime for Arsenal og borte mot Istanbul, men følgde opp med fire strake sigrar, inkludert formsterke Everton på bortebane.

Hausten 2019 gjekk Manchester United frå 1-0-tap for Astana i europaligaen og 2–2 heime mot Aston Villa til å slå Tottenham (heime) og Manchester City (borte) den nesten veka.

– Fellesnemnaren er at Solskjær gjer det bra mot lag som vil ha ballen, styrer kampen og gir rom. Trenden går jo hand i hand med kritikken av Solskjær: At dei ikkje har ein plan for lag som legg seg lågt og gir lite rom. Dette har vi sett dei siste fire heimekampane. Då ser det ikkje ut som dei har ein plan, og dei går tom for idear, seier Haugstad.

No meiner likevel Haugstad at mykje taler for at Manchester United slår tilbake – igjen.

– Eg forventar jo at Solskjær lagar ein kontringsbasert plan på same måte som han har gjort tidlegare. Solskjær har vist ei eiga evne til å få sigrar akkurat når han treng det som mest. Det hadde vore typisk Solskjær å slå tilbake no, seier Haugstad.

– Mange meiner mykje

Samstundes som Manchester United står overfor eit knalltøft program, har mellom anna ligaleiar Chelsea langt enklare kampar på papiret.

Men dersom månaden skulle bli veldig rufsete for Manchester United, trur ikkje Haugstad at Solskjærs jobb hamnar i reell fare.

Han peikar på at visepresident og dagleg leiar Ed Woodward, som forlengde kontrakten med Solskjær i sommar, gir seg ved årsskiftet.

GIR SEG: Ed Woodward. Foto: PAUL ELLIS / AFP

– Det er han som har stått bak Solskjær, gitt kontraktar og teke ansvar for suksessen. Det vil vere ein ekstraordinær u-sving av han, viss han gjer noko før han går av sjølv, seier Haugstad.

– Viss det byrjar å brenne under føtene hans, blir avgjerda teken av Woodward sin etterfølgjar, og vi veit ikkje kven det blir. Slik det står seg no, kan pressa rope så mykje ein vil, men han vil uansett bli verande til neste år, seier Haugstad.

Solskjær har ikkje overraskande vorte vant med at det blir meint mykje om klubben og stillinga hans.

Då NRK intervjua kristiansundaren tidlegare i oktober, hadde temperaturen byrja å auke etter to heimetap og ein vaklande heimesiger over Villarreal.

– Det er berre kjekt at mange meiner mykje. Mange ekspertar meiner mykje, og mange journalistar og folk rundt omkring. Vi har alle ulike jobbar, og jobben min er å blokkere ut alt bråket og fokusere på det eg skal gjere. Det synest eg at eg er ganske flink til, sa Solskjær til NRK.

– I det siste, når prestasjonane ikkje har vore heilt på topp, kjem kritikken med ein gong. Korleis opplever du presset på deg sjølv om dagen?

– Det går fint, ikkje noko problem. Det er eit privilegium å ha den jobben her, og eg hadde ikkje hatt han viss eg ikkje ville, svarte nordmannen.