Solskjær forbauset av det Ronaldo gjør i United-garderoben: – Det gjør noe med dem

– Du må gå en runde med deg selv før du tar en slik jobb, for jeg vet hvor mye som blir sagt og skrevet om Manchester United. Men jeg har alltid likt dette.

Det er en offensiv Ole Gunnar Solskjær som stiller opp til et eksklusivt intervju med NRK før helgens Premier League-runde.

Zoom-intervju

Via en Zoom-lenke fra England tar han seg tid til å svare på spørsmål fra allmennkringkasteren i det som er en svært krevende periode for den 48 år gamle kristiansunderen.

Presset har nemlig økt etter en spillemessig svak sesonginnledning.

Det til tross for at selve resultatene ikke er så aller verst.

Etter seks ligakamper i Premier League ligger United, med sine 13 poeng, bare ett poeng bak tabelltopp.

Til sammenligning: Etter seks runder forrige sesong lå rødtrøyene på 14. plass med bare syv poeng.

Seieren mot Villarreal onsdag kveld gjør at laget fortsatt er bra med i Mesterligaen.

Cristiano Ronaldos overtidsmål ga Manchester United en viktig seier i Champions League onsdag, men det stoppet ikke kritiske spørsmål rundt Ole Gunnar Solskjær. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Likevel har misnøyen med Ole Gunnar Solskjær blusset opp den siste tiden.

Solskjærs tidligere lagkamerater Rio Ferdinand og Gary Neville er blant de kritiske stemmene, der sistnevnte mener United ikke har utviklet en egen spillestil under nordmannen.

Det er rene ord for pengene fra en svært respektert stemme i fotballens verden.

– Mange eksperter mener mye

Mye av skylden for den dårlige stemningen må tre svake hjemmekamper på rad ta. To strake tap på Old Trafford (ett i ligacupen og ett i serien) økte temperaturen kraftig hos de som roper «Ole out», og i hjemmekamp nummer tre mot Villarreal holdt det på å gå galt igjen.

Der ble United, som hadde levert en svak forestilling spillemessig, reddet av Ronaldos kampavgjørende scoring på overtid.

– Det er bare kjekt at mange mener mye. Mange eksperter mener mye, og mange journalister og folk rundt omkring. Vi har alle ulike jobber, og min jobb er å blokkere ut alt bråket og fokusere på det jeg skal gjøre. Det synes jeg at jeg er ganske flink til, sier Solskjær selv.

– I det siste, når prestasjonene ikke har vært helt på topp, kommer kritikken med en gang. Hvordan opplever du presset på deg selv om dagen?

– Det går fint, ikke noe problem. Det er et privilegium å ha den jobben her, og jeg hadde ikke hatt den hvis jeg ikke ville, svarer nordmannen.

United har fortsatt ikke vunnet et trofé under Solskjær og står med fire år uten en tittel. Det er den lengste perioden i klubben siden 1989. Foto: ANTHONY DEVLIN / AFP

«Hvor mye tid kjøper kjærligheten deg?»

Manchester United har ikke vunnet den engelske ligaen siden 2013, og supporterne er sulteforet på suksess.

United har fortsatt ikke vunnet et trofé under Solskjær og står med fire år uten en tittel. Det er den lengste perioden i klubben siden 1989, skriver NTB.

«Hvor mye tid kjøper kjærligheten deg? At Manchester United-fansen vil at Ole Gunnar Solskjær skal lykkes, er forståelig. Det er ikke bare det at han scoret viktige mål, han er symbolet på klubbens forrige gullalder. Hvem vil ikke at en helt vender tilbake for å gjenopprette klubbens ære? Men ønsketenkning vil ikke organisere en midtbane» skriver The Guardians profilerte fotballskribent Jonathan Wilson.

Han mener seieren mot Villarreal gjorde at nordmannen «overlevde en minikrise», men at utsiktene for suksess er mørkere enn noensinne.

– Er her for å vinne

Flere, nå sist ved Solskjærs tidligere lagkamerat Teddy Sheringham, mener nordmannen må levere et trofé denne sesongen for å beholde jobben.

– Fordi han er en klubblegende ønsker alle at han skal lykkes. Det gir ham litt spillerom, men han må vinne noe. Det er ikke rakettforskning, uttaler Sheringham til Daily Mail.

– Deler du den oppfatningen, Solskjær?

– Altså, vi er her for å vinne. Jeg er Manchester United-manager fordi jeg vil tilbake på toppen, innleder United-sjefen.

Så trekker han pusten og starter på et lengre resonnement:

– Vi har vært langt bak når det gjelder å vinne serien og Mesterligaen, og det er det som teller. Selvfølgelig er enkelte cuper viktige, og det hadde vært fint å vinne europaligafinalen, der var vi bare et straffespark unna. Vi har også tapt en del semifinaler i FA-cupen og ligacupen.

– Men vi er blitt et mye bedre lag nå, har en mye bedre stall og det er mye større forventninger til oss nå. Det synes vi er riktig selv også. Nå er vi kommet dit at vi er en av kandidatene i en fantastisk tøff serie og en Mesterliga alle vet handler om marginer og er vanskelig.

Tror du Solskjær vinner Premier League eller Mesterligaen som United-manager? Ja Nei Vis resultat

I sommer brukte Manchester United store pengesummer på å hente inn Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho og Raphael Varane.

Tre enorme signeringer og store stjerner.

Mange forventet fyrverkeri med en gang, men slik har det foreløpig ikke blitt. Spillemessig har laget periodevis slitt stort i sesonginnledningen.

Roser stjernetrioen

Solskjær sier han har vært forberedt på at det kom til å ta tid før laget setter seg og samhandlingen kommer.

– Ja, ja, det tar jo tid. Når det gjelder Cristiano har han vært her i en snau måned og scoret fem mål allerede. Han har kommet inn og fått en kjempestart både på og utenfor banen, han er en helt fantastisk profesjonell spiller. Varane har vært en helt super person med rutinen sin, Jadon (Sancho) er en super, super ving, det så vi på onsdagskvelden da fansen så glimt av det han kan, da var de oppe fra setene sine med en gang. Det likte jeg å se, sier Solskjær.

Cristiano Ronaldo har vært en viktig mann for Manchester United så langt denne sesongen. Mot Villarreal i Mesterligaen ble han helten igjen. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Som United-manager er han allerede godt vant til å håndtere profilerte spillere, men nå er han blitt sjefen til verdens største fotballstjerne.

Så hvordan er det egentlig å være sjefen til Cristiano Ronaldo?

– Det er ikke noe annerledes, det. Jeg er manager for Manchester United og kan ikke sette enkeltspillere foran laget. Jeg har vært nødt til å håndtere mange personligheter, og alle må behandles forskjellig og unikt, for alle har ulike personligheter, sier Solskjær.

– Ronaldo kan ikke spille alt

Så langt har det bare vært positivt å få superstjernen inn i egne rekker.

– Jeg har ikke hatt noen problemer med ham. Cristiano var en god lagkamerat av meg, og er en veldig voksen kar som forstår fotball og har opplevd mer enn noen, og mye mer enn meg. Vi har god dialog, understreker nordmannen.

– Det ble voldsomt styr i Frankrike da Mauricio Pochettino byttet ut Lionel Messi på stillingen 1-1 for PSG. Har du slike ting i bakhodet når du gjør bytter, er det verre å bytte ut Ronaldo enn en annen?

– Hehe. Jeg vil vinne fotballkamper og tar valg ut fra det. Han kan jo score ut av ingenting, men jeg må jo selvfølgelig ta vare på ham også, han er jo snart 37 år. Det er ikke alltid han kan spille alle kampene, eller hele kampene, det er bare naturlig. Men du ser jo i det 95. minutt onsdag kveld hva han kan gjøre for oss.

– Det var ikke uventet at det var han som dukket opp der, nei.

– Han gjorde jo mye av det samme mot Irland for Portugal. Det var før han kom tilbake hit igjen, da satt jeg og så kampen på TV. Han hadde ikke gjort så mye, bommet på straffe tidligere i kampen, men endte opp med å score to mål på to innlegg på slutten. Han har noen unike ferdigheter som du har lyst til å ha på banen når det er mulig.

Ronaldo har vært i fyr og flamme siden returen til Old Trafford. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Ole Gunnar Solskjær lar seg forbause av den effekten Ronaldo allerede har hatt på sine omgivelser på Old Trafford.

Den norske United-sjefen mener det er merkbart at han har hatt en effekt.

– Han var en bra lagkamerat for meg, og en veldig god lagkamerat for gjengen som er her nå. Han er en leder som bidrar til å ta av presset på mange andre, innleder Solskjær.

– Jeg har selv vært i en garderobe full av superstjerner og store, store spillere, men når man signerer noen spesielle blir det en stemning der folk tenker «hvordan gjør han ting?», legger han til.

– Tar presset av andre

Han husker godt effekten som kom da United signerte spillere som Ruud van Nistelrooy og Juan Sebastián Verón.

– Når superstjerner kommer inn i garderoben, gjør det noe med dem som allerede er der. De går kanskje i seg selv og vurderer om det de gjør er bra nok. Cristiano har kommet inn og allerede hatt en positiv innvirkning. Man klarer ikke la være å plukke opp noen tips fra en som har vært med på så mye som han, så lenge, sier Solskjær.

Erling Braut Haaland får ros av Solskjær. Foto: Leon Kuegeler / Reuters

– Apropo stjerner: I Norge er vi veldig opptatt av Erling Haaland, men er han blitt så stor nå at han er et samtaletema også i United-garderoben?

– Erling har mye av det Cristiano hadde og har, særlig når det gjelder sulten for å lære og bli bedre, og vinnervilje. Jeg tror alle i europeisk fotball har fulgt med på Erling, spesielt siden han gikk til Dortmund, sier Solskjær.

Han husker særlig én episode.

– Vi spilte borte mot Zenit med Molde (i 2018), da kom dommeren bort til meg etter kampen og sa «han der kommer til å spille i Mesterligaen veldig, veldig snart». Erling var et angrep alene. Det er ikke bare i det siste at folk har lagt merke til ham, mener United-sjefen.

– Nå er det fare for at Tyrkia-kampen ryker for Haaland. Hva vil det bety for Norge, tror du?

– Han er en fantastisk spiller, men vi trenere vet at sånt kan skje. Man kan ikke bygge laget rundt én spiller, og så faller det som et korthus hvis den spilleren er borte. Skader kan skje når som helst, men vi håper at Erling blir frisk, for da er vi et bedre lag. Hvis ikke blir det en sjanse for andre. Man har Joshua King og mange andre som kan score mål, mener han.

Uniteds kamp mot Everton har avspark 13.30 på Old Trafford lørdag. Solskjær er spent på hvor mye krefter spillerne hans har i beina til den kampen og er kritisk til at de er tildelt tidligkamp lørdag etter senkamp onsdag.

– Vi er litt uheldige som må spille halv ett (engelsk tid) etter å ha spilt senkamp onsdag kveld og ikke kom i seng før langt på natt. Men det har vi håndtert før og er nødt til å håndtere igjen, sier han.