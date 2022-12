Drama for Niemann: Oppsøkte dommer etter kaosparti

Det ble svært dramatisk for Hans Niemann underveis i det tredje VM-partiet. Amerikaneren hadde spilt et kaotisk parti – der sjakkpila hadde sust fra side til side – da han plutselig kikket opp på sin indiske motstander med store øyne.

Niemann mente at det var blitt gjort en trekkgjentakelse, noe Parham Maghsoodloo tilsynelatende ikke var helt med på.

Det hele endte med at Niemann oppsøkte dommeren, og minutter senere endte partiet i remis.

STERK SEIER: Hans Niemann slo tirsdag Richard Rapport, som er blant de store forhåndsfavorittene. Foto: Christian Grieg Sander / NRK

– Han sa at det var trekkgjentagelse, men jeg var ikke sikker. Jeg sa at de kanskje kunne sjekke. Jeg ønsket å unngå det med dronningen til f5 og spille videre. Jeg trodde jeg hadde gode muligheter til å fortsatt vinne, men jeg var ikke sikker, så det var derfor vi spurte dommeren, sier Parham Maghsoodloo til NRK.

Niemann nektet også denne gang å snakke med NRK etter partiet og stormet ut på bakgrommet.

Sammenlagt, hurtigsjakk-VM Ekspandér faktaboks Magnus Carlsen (NOR), 6,5 poeng

Vladimir Fedoseev (FID), 6,5 poeng

Nodirbek Abdusattorov (UZB), 6,5 poeng

Vincent Keymer (TYS), 6,5 poeng

Giga Quparadze (GEO), 6 poeng

Daniil Dubov (FID), 6 poeng

5,5 poeng: 20 spillere

5 poeng: 25 spillere Øvrige norske: 129. plass: Aryan Tari, 3,5 poeng

165. plass: Johan-Sebastian Christiansen, 2 poeng

170. plass: Benjamin Haldorsen, 2 poeng

92. plass (kvinneklassen): Monika Machlik, 1,5 poeng

Carlsen og Niemann storspiller

Maghsoodloo hevder overfor NRK at han bryr seg fint lite om at det var omstridte Niemann han møtte.

– Hvordan det er å spille mot Niemann?

– Vi spilte også mot hverandre for noen måneder siden. Han er vennen min og jeg har ikke noe trøbbel med ham. Jeg spiller bare sjakk. Det er ikke min sak hva som skjer.

– Hvordan tror du er det for ham å være her?

– Jeg tror alle i sjakkpressen legger mye press på ham. Han er veldig sterk, som håndterer alt dette, svarer inderen.

Mens Carlsen står med 6,5 poeng i sammendraget etter en seier og to remis tirsdag, har den amerikanske rivalen innkassert 5,5 poeng.

Bae skryter av Niemann

Torstein Bae er imponert over Niemanns sterke spill tirsdag. Amerikaneren var kun nummer 60 etter dag én av turneringen. Nå ligger han på en 18. plass.

EKSPERT: Torstein Bae er imponert over Niemann. Foto: Lars Bryne / NRK

– Niemann klinker virkelig til her og ser ut til å ha funnet toppformen, konkluderer NRK-ekspert Torstein Bae.

Tarjei Joten Svensen, journalist i Chess24, skrev følgende om Niemann tirsdag:

– Niemann med en knusende seier etter bare 32 trekk mot verdenstoer (Richard) Rapport. Har rykket opp til 5/7 og er fortsatt ubeseiret.

Det betyr at både Carlsen og Niemann er med i tetkampen av hurtigsjakk-VM – og at sannsynligheten for et møte mellom de to har økt betraktelig.

Har saksøkt Carlsen

Carlsen og Niemann står midt i en betent konflikt som har preget sjakkmiljøet i flere måneder. Amerikaneren har stevnet Carlsen og flere andre sjakkprofiler som følge av at de har anklaget ham for juks. Carlsen har til nå nektet å spille mot Niemann.

En hel sjakkverden spør seg derfor om hva verdenseneren fra Norge kommer til å gjøre hvis de to møtes over brettet:

Vil han trekke seg etter ett trekk slik han gjorde på Champions Chess Tour – og potensielt ofre en verdensmestertittel? Eller vil han gjennomføre partiet?

Ba NRK holde avstand

Den norske verdenseneren har tidligere svart kryptisk om tematikken til NRK.

– Det får du se når det eventuelt skjer, sa Carlsen.

Niemann har stort sett holdt seg for selv så langt i mesterskapet, etter det har NRK har observert.

19-åringen har virket lite interessert i å kommunisere med andre - inkludert media til stede inne på «Baluan Sholak sports palace» i Almaty.

Ved hver intervjuforespørsel fra NRK, har den unge amerikaneren svart «not interested» og gått vekk.

Historisk god start

Magnus Carlsen skaffet seg et perfekt utgangspunkt etter å ha storspilt den første dagen i Almaty. Nordmannen vant fire av fem partier og sto med hele 4,5 poeng i sammendraget.

31-åringen har aldri før stått med så mange poeng etter første dag av VM.

Partiet mot regjerende verdensmester, Nodirbek Abdusattorov, sto igjen som det soleklare høydepunktet.

– Dette er et av de beste hurtigsjakk-partiene Carlsen har spilt gjennom tidene, sa NRK-ekspert Torstein Bae om seieren over Abdusattorov.