– Hans Niemann har innrømmet å ha en fortid med juksing og søksmålet hans er ikke noe annet enn et forsøk på å legge skylden over på andre, sier Craig Reiser, Carlsens advokat i saken, til Wall Street Journal.

Det var på torsdag at Niemann kom med søksmålet mot Carlsen, Chess.com, Hikaru Nakamura, Play Magnus og Daniel Rensch.

– Anklagene hans er grunnløse, mener Reiser.

Niemann selv har ikke uttalt seg om søksmålet, foruten denne kommentaren på Twitter:

– Søksmålet taler for seg selv.

Bae: Vanskelig for Niemann å vinne frem

NRKs sjakkekspert Torstein Bae påpeker at Reiser har rett i at Niemann tidligere har erkjent juks.

– Som amerikanske advokater har sagt: Dette er ikke et tullesøksmål. Det er ikke vanskelig å skjønne at Niemann ser seg som dårlig behandlet. Han avviser jo totalt at han har jukset ansikt til ansikt, sier Bae.

Bae mener likevel det er «nesten uoverkommelig» for Niemann å vinne frem.

–Jeg tror nok ikke Team Carlsen er veldig bekymret for denne juridiske aksjonen som er igangsatt fra Hans Niemann, sier Bae, og fortsetter:

– Kanskje står Niemann sterkere mot Chess.com for eksempel, men sånn det ser ut er det veldig langt frem for at Niemann skal få til noe mot Magnus med dette søksmålet, mener han.

Årsaken til søksmålet er striden som har oppstått etter at Niemann slo Carlsen under Sinquefield Cup i september. Carlsen trakk seg fra turneringen påfølgende dag.

Han tapte med vilje da de to møttes igjen i Julius Baer Generation Cup noen dager senere.

Niemann innrømmet etter seieren mot Carlsen i Sinquefield Cup at han hadde jukset som 12- og 16-åring. Etter Julius Baer Generation Cup, uttalte Carlsen at han tror Niemann både har jukset mer og mer nylig enn han har villet innrømme.

Chess.com kom senere med en rapport som de mener viser at Niemann skal ha jukset i over 100 partier.

Niemann har de siste ukene vært å se i det amerikanske mesterskapet. Der ble han til slutt nummer ni hvor han til slutt endte på niendeplass. Carlsens neste turnering er VM i Fischer-sjakk. Det starter på tirsdag i neste uke.