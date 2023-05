For Terje Hauge er klar i sin dom over VAR-bruken innledningsvis av eliteseriesesongen:

– Når det gjelder håndtering, uniformering og finne en felleslist, så kan vi ikke være fornøyd. Vi har for mange hendelser i runde tre og fire som ikke har vært håndtert likt ut ifra at fellesnevnerne er like, sier dommersjefen til NRK.

Hauge sikter til flere hendelser fra de fire første rundene av årets eliteseriesesong, men er spesielt er tydelig i vurderinger fra de to siste rundene.

RØDT KORT?: Herman Geelmuyden og Kristian Eriksen i duellen som endte med gult kort. Foto: Bilder fra TV 2

– Hendelsen vi har hatt på Lerkendal og i Molde skulle ført til rødt kort.

Svarer på situasjoner

Både i tilfellene på Lerkendal, hvor Markus Henriksen fikk en Sandefjord-spillers fot i fjeset i en duell og i Molde, hvor Kristian Eriksen fikk knottene til en Stabæk-spiller i skulderhøyde, ble det gitt gule kort.

Hauge kommenterte begge situasjonene etter de respektive kampene og uttalte at de ville se på kritikken. Samtidig ville han ikke innrømme at det var noen åpenbare feil.

Dommersjefen er nå klinkende klar på at begge hendelsene skulle resultert i rødt kort.

– Fot mot hodet er å utsette motstander for fare og skal gi rødt kort ute på banen. Hvis dommeren gir gult kort, skal VAR her gripe tak slik at dommeren får se situasjonen en gang til på skjermen og ta en avgjørelse, forteller Hauge og fortsetter:

– Vi har fått hendelser som er sammenlignbare og hvor vi har håndtert det litt forskjellig. Det er ikke bra.

DOMMERSJEF: Terje Hauge i det nye VAR-rommet i Oslo. Foto: Erik Flaaris Johansen / NTB

Han sikter blant annet til en situasjon i kampen mellom Stabæk og Haugesund, hvor Kevin Krygård ble utvist etter å truffet en Stabæk-spiller med knotter høyt på kroppen.

Også i kampen mellom Viking og HamKam ble det heftige diskusjoner etter at VAR valgte å la målet, som tilsynelatende var offisideplasserte John Olav Norheim sitt, stå.

– Spørsmålet er om spissen til HamKam er borti ballen, og hvis han var det, er det feilaktig godkjent mål. Da skulle dette vært annullert på grunn av offside, sier Hauge om situasjonen.

Var han borti ballen? Ja, svarer Norheim selv.

– Jeg trodde ikke det var så mye tvil om at jeg var nær den. Vi har hatt mange teorier om hvordan og hvilken del av kroppen de har målt etter, sier Hamkam-spilleren til NRK.

Tar selvkritikk

Hauge innrømmer at VAR-bruken innledningsvis har vært utfordrende.

– Det er krevende å finne en felles uniformering og felles forståelse med 30–40 dommere om bord.

Den tidligere toppdommeren uttalte før sesongen til TV 2 at listen for hvilke avgjørelser VAR skal gripe inn i skal ligge høyt. Dommersjefen ønsker nå å bære noe av VAR-utfordringene på sine skuldre og mener det kan ha vært en feil.

VAR HAN NÆR?: Det spurte flere seg etter at Norheim tilsynelatende stupheadet inn Hamkams andre mål i 3-7-tapet borte mot Viking Foto: TV 2

– Jeg skal ta selvkritikk på at jeg har gått høyt ut på at lista skal være høy. Så har den kanskje blitt så høy at vi ikke har tatt den ned til disse situasjonene vi har beskrevet.

– Det kan ha vært med på å påvirke dommeren og kanskje også på VAR-rommet at vi skal ha en høy list. Men vi må ikke ha en så høy list der vi ikke fanger opp situasjoner der spillere blir utsatt for fare og skal ha rødt kort, fortsetter han.

Setter frist

57-åringen svartmaler ikke alt, og påpeker at han er fornøyd med den tekniske flyten innledningsvis. Unntaket var runde én, hvor det var problemer på flere eliteseriestadioner.

Han tror også dommerne er fornøyd så langt med VAR som hjelpemiddel så langt, men mener de trenger litt mer tid.

– Dommerne har jobbet to år for å forbedere seg. Vi lærer mye fra runde til runde. Jeg tror dommeren er veldig begeistret for at vi har VAR som et verktøy. Så handler om å uniformere oss og skape en felles forståelse for hva vi skal gripe tak i. Da har de to siste rundene vært lærerike.

Les også: Raste mot VAR - så ble Molde-krisen forverret: – Det er fotball, ikke MMA!

Han vil at folk skal avvente litt med kritikken foreløpig og har satt en frist for når han mener VAR-bruken skal være mer innkjørt.

– Jeg har hele tiden sagt «gi oss ti runder», så skal vi prøve å finne en felles uniformering og felles forståelse for hvordan det skal håndteres. Vi blir aldri feilfrie, men etter de ti første rundene, så tror jeg man kan stille mer kritiske spørsmål til oss i forhold til prestasjoner på banen og her inne fra VAR-rommet.